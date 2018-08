Migranti | inizia sbarco 17 dalla Diciotti

Diciotti - iniziato lo sbarco di 17 Migranti : le donne sono state tutte violentate in Libia : L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

Mancanza fondi per Migranti : il Sindaco di Riace inizia il digiuno per protesta : Fase legata a ingiustificabili ritardi anche voluti da una politica ostile che vuole costringere alla chiusura un progetto di accoglienza divenuto noto in tutta Europa e che ha permesso di invertire ...

Migranti a casa loro? Iniziamo restituendogli l’Africa : Negli anni 70 e 80 e fino alla caduta del dittatore Siad Barre nel 1991, l’Università nazionale somala (Uns) era stata un esempio avanzato di politica culturale verso le ex-colonie. Era stata fondata nel 1969 allo scopo di formare la futura classe dirigente e tecnica del Paese, indipendente dal 1960. Le lezioni si svolgevano in italiano, giacché la lingua somala non era ancora una lingua scritta, tenute da docenti italiani che ...

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

Migranti : inizia sbarco donne e bambini a Pozzallo : iniziato a Pozzallo (Ragusa) lo sbarco di 59 donne e bambini del gruppo di circa 450 Migranti soccorso a ridosso di Linosa due giorni fa. Appena attraccata la motovedetta della Guardia di finanza "Vicebrigadiere Stanisci" si sentono le grida dei bambini. A prua tre donne, una delle quali ha rivolto lo sguardo al cielo e ha mandato un bacio con la mano non appena le manovre si sono concluse. Dalla poppa della nave, dietro ai ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui Migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

