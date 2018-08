Migranti : vescovo Noto - Italia resti umana - pronti a sciopero fame (2) : (AdnKronos) - Una "provocazione" quella del vescovo di Noto, perché "si ridesti in noi l'umanità bella e buona del Vangelo". Il presule invita a una responsabile presa di coscienza. "L’umanità 'buona e vera' che Gesù ha introdotto nel mondo e che il cristianesimo ha portato in Europa (umanità che de

Il vescovo sui Migranti : "Atteggiamenti schizofrenici di Salvini" : migranti, azione politica e precetti religiosi: la vicenda della nave Diciotti ha fatto sì che alcuni ecclesiastici tornassero a prendere posizione sul tema dell'accoglienza. Come nel caso del vescovo Mogavero, che ha voluto ribadire l'inconciliabilità di certe posizioni di chiusura con i dettami espressi con chiarezza dal Vangelo.Il presule della diocesi di Mazara del Vallo non sembrerebbe concordare con quanto messo in campo in materia di ...

Migranti - il vescovo di Spoleto : "No agli imprenditori della paura" : Il vescovo di Spoleto - Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha annunciato che la diocesi che presiede ospiterà alcune famiglie composte da Migranti. Questa volontà è stata ribadita durante la celebrazione per la festività dell'Assuzione di Maria, due giorni fa.Il presule dell'episcopato umbro si è aggiunto così all'insieme degli ecclesiastici che, specie in queste ultime settimane, hanno voluto porre l'accento sulla bontà dell'accoglienza. ...

Migranti - il vescovo della Costa d'Avorio : "L'Occidente ci aiuti qui" : Poi l'approfondimento sull'avanzata dell'estremismo islamico in quelle zone di mondo: 'Esistono sforzi - ha esordito - per assicurare che ci siano più matrimoni tra uomini musulmani e donne cristiane'...

PAPA FRANCESCO : “BASTA Migranti MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Migranti : Salvini - d'accordo con Vescovo Sanremo : Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "'Garantire ai popoli la possibilità di non emigrare'. Sono d’accordo con questo Vescovo di frontiera, che il dolore e la morte causati dallo schifoso business dell’immigrazione clandestina li conosce da vicino". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvin

Migranti : Salvini - d’accordo con Vescovo Sanremo : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “‘Garantire ai popoli la possibilità di non emigrare’. Sono d’accordo con questo Vescovo di frontiera, che il dolore e la morte causati dallo schifoso business dell’immigrazione clandestina li conosce da vicino”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, riferendosi alla presa di posizione del Vescovo di Sanremo-Ventimiglia, Antonio Suetta. ...

Migranti : Salvini - d’accordo con Vescovo Sanremo : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “‘Garantire ai popoli la possibilità di non emigrare’. Sono d’accordo con questo Vescovo di frontiera, che il dolore e la morte causati dallo schifoso business dell’immigrazione clandestina li conosce da vicino”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, riferendosi alla presa di posizione del Vescovo di Sanremo-Ventimiglia, Antonio Suetta. ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) - Per Lorefice "le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li co

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione". A dirlo è l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un'

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione”. A dirlo è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un’informazione “monca e distorta”. “Tutti dobbiamo sapere – ha detto in occasione del ...

Migranti : arcivescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) – Per Lorefice “le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli. Un esodo epocale si abbatte ...

Migranti - il vescovo di Noto : "Non si può mettere a rischio la vita delle persone" : Antonio Staglianò interviene sulle due navi con circa 400 Migranti ferme da ieri davanti alle coste di Pozzallo

Confronto sui Migranti col vescovo di Bologna : Borgonzoni va via prima : Lucia Borgonzoni, sottosegretario del governo in quota leghista, e il vescovo di Bologna, l'arcivescovo Matteo Zuppi, a Confronto sui migranti. Un colloquio che si sarebbe dovuto tenere tre giorni fa e che in fin dei conti si è svolto. Almeno in parte. Di sicuro, secondo la visione di alcuni, il tutto è terminato in un modo inaspettato.Monsignor Zuppi è uno degli ecclesiastici che ha più volte espresso la sua posizione rispetto alla gestione dei ...