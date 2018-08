Migranti | tra empatia e realtà virtuale

«Sì - sono di destra. Ma i Migranti li chiamo fratelli». Parla Nello Musumeci : L’urgenza di una «rigenerazione culturale». ?E la politica «rimasta senza padri». Intervista al presidente della regione Sicilia, ?chiamato il "fascista gentiluomo"

Migranti - SPAGNA RIMANDA IN MAROCCO I 116 ENTRATI A CEUTA/ Ultime notizie - El Pais : "Mafie dietro gli assalti" : MIGRANTI, respinti in MAROCCO i 116 ENTRATI a CEUTA. Ultime notizie, il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la SPAGNA va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Milano - il nuovo passatempo dei Migranti : bloccare transito tram : Alcuni migranti hanno tentato di bloccare il passaggio dei tram in centro a Milano. Il nuovo passatempo consiste nello sdraiarsi in mezzo alla strada, proprio di fronte al tram in arrivo, in modo da constringere il conducente a fermarsi. Come si può vedere dalle foto, infatti, sono almeno due i migranti che hanno tentato la mossa. Entrambi in piena notte. Un fatto che avrebbe potuto mettere a repentaglio la loro vita come quella del tranviere. ...

Ecco l'isola dove l'Australia spedisce i Migranti - che Salvini vuole imitare - : Ma mercoledì 3 febbraio 2016 l 'Alta Corte australiana ha stabilito che la politica di detenzione per i richiedenti asilo applicata dal governo centrale australiano è legale. Nel 2016 erano circa ...

Dall’Europa nessuna decisione sui Migranti. Conte : “Ipocrisia - ne trarremo conseguenze” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

La Spagna rimanda in Marocco 116 Migranti entrati illegalmente : La Spagna ha rimandato in Marocco le 116 persone che ieri sono entrate nel paese illegalmente attraversando il confine tra l'enclave di Ceuta e il paese africano. Lo afferma El Pais facendo riferimento alle informazioni fornite dalla polizia. L'operazione è stata condotta sulla base di un'intesa che Spagna e Marocco hanno siglato nel 1992. L'accordo prevede che il Marocco riammetta nel proprio territorio, su espressa richiesta spagnola, ...

Migranti - SPAGNA RESPINGE IN MAROCCO I 116 ENTRATI A CEUTA/ Madrid "Accordo del '92" : nuova ondata dopo luglio : MIGRANTI, respinti in MAROCCO i 116 ENTRATI a CEUTA. Ultime notizie, il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la SPAGNA va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Migranti - Spagna respinge in Marocco i 116 entrati a Ceuta : “C’è accordo del ’92” : Il governo di Madrid ha rinviato in Marocco un gruppo di 116 Migranti che avevano fatto due giorni fa irruzione nell’enclave spagnola di Ceuta. I Migranti, come confermato dal ministero dell’Interno, sono stati rimandati indietro nel paese nordafricano a gruppi di dieci in virtù di un accordo bilaterale firmato nel 1992. Enclave spagnola sulla costa marocchina, Ceuta è una meta prescelta da molti Migranti che cercano di superare la barriera del ...

La Spagna rimanda in Marocco 116 Migranti entrati a Ceuta - : Il gruppo era entrato nell'enclave spagnola sfondando le barriere di separazione. L'espulsione è avvenuta grazie a un accordo bilaterale firmato tra i due Paesi nel 1992. Salvini: "Se lo fa la Spagna ...

Migranti - respinti in Marocco i 116 entrati a Ceuta/ Ultime notizie - Salvini "Se lo fa la Spagna va bene?" : Migranti, respinti in Marocco i 116 entrati a Ceuta. Ultime notizie, il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la Spagna va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Spagna rimanda in Marocco 116 Migranti entrati a Ceuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - respinti in Marocco i 116 che erano riusciti a entrare in Spagna a Ceuta : Il governo di Madrid ha rinviato in Marocco un gruppo di 116 Migranti che avevano fatto due giorni fa irruzione nell’enclave spagnola di Ceuta. I Migranti, come confermato dal ministero dell’Interno, sono stati rimandati indietro nel paese nordafricano a gruppi di dieci in virtù di un accordo bilaterale firmato nel 1992. Enclave spagnola sulla costa marocchina, Ceuta è una meta prescelta da molti Migranti che cercano di superare la barriera del ...

La Spagna ha rimandato in Marocco i 116 Migranti che erano riusciti a entrare a Ceuta : La polizia spagnola ha rimandato in Marocco i 116 migranti sub-sahariani che mercoledì 22 agosto sono riusciti a sfondare le barriere di separazione per fare il loro ingresso a Ceuta. Lo riferiscono i media spagnoli.Per i respingimenti applicati dopo 24 ore, il governo ha fatto ricorso a un accordo firmato nel 1992 con il Marocco, che prevede l'espulsione in meno di 10 giorni dei cittadini di Paesi terzi entrati illegalmente in Spagna dal ...

Australia - Morrison neo premier : l'evangelico che caccia Migranti : Il neo-premier Scott Morrison, 50enne cristiano evangelico, aveva inaugurato nel settembre 2013 la politica del 'No way', la linea dei respingimenti per i barconi di migranti che tentano di ...