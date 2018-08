Migranti | scontro totale tra l' Italia e l' UE Conte | ' Ne trarremo le conseguenze'

Migranti - scontro Italia-Ue sulla Diciotti : Dopo il nulla di fatto dalla riunione di Bruxelles su una soluzione del caso, Di Maio e Salvini minacciano di non pagare la quota all'Ue, ma la risposta comunitaria è durissima: 'Così non si va da ...

Migranti - Mattarella cauto. Evitare crisi e scontro istituzioni : Roma, 23 ago., askanews, - Quirinale impenetrabile in queste ore. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, investito nuovamente - suo malgrado - dalla vicenda Migranti, non interviene ...

Salvini-Saviano - scontro sui Migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

Diciotti - è scontro Salvini-Ue : "Gli Stati ci lasciano i Migranti" : Continua il braccio di ferro tra il Viminale e l'Unione Europea. Al centro c'è il caso della nave Diciotti che in queste ore si trova al porto di Catania per uno scalo tecnico e senza l'autorizzazione allo sbarco per i 177 migranti a bordo. Di fatto il Ministero degli Interni ha chiesto a Bruxelle una redistribuzione dei migranti ma finora non ha ottenuto risposte concrete. E così Salvini rincara la dose contro l'Ue: "Prima di chiedere lo sbarco ...

Migranti : Carfagna - errori sinistra ma scontro con Ue non porta da nessuna parte : ... - ?Ancora un braccio di ferro tra l'Italia, gli altri Paesi meno generosi e l'Ue: di nuovo richiedenti asilo su una nave italiana, la Diciotti, trasformati in strumento di pressione politica. Il ...

Migranti sulla nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui 177 in mare. Salvini : «Ue si svegli o li portiamo in Libia» : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta per quanto riguarda la nave Diciotti, da quattro giorni in mare con 177 Migranti al largo di Lampedusa in attesa di trovare un porto sicuro in cui...

Migranti su Aquarius - scontro Salvini-De Magistris. No della Spagna | : La nave ha salvato 141 persone al largo della Libia e ha chiesto all'Europa un approdo. Il ministro dell'Interno: "Vada dove vuole, non in Italia". De Magistris offre il porto di Napoli. Toninelli: "...