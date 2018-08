"Migranti sbarcheranno nelle prossime ore"

Migranti sbarcheranno - ecco chi gli accoglierà : Catania, 25 ago. (Adnkronos) - sbarcheranno tutti i Migranti della nave Diciotti a Catania. Gli immigrati, si apprende da fonti del Viminale, saranno portati in un centro a Messina, e poi cominceranno le operazioni di distribuzione che coinvolgeranno anche la Chiesa italiana oltre ad Albania e Irlan

Diciotti - Salvini : "I Migranti sbarcheranno - 40 tra Irlanda e Albania gli altri alla Chiesa" : sbarcheranno tutti nelle prossime ore, 20 diretti in Albania, 20-25 in Irlanda "ma lamaggioranza, e ci ho lavorato personalmente mentre gli altriinsultavano, sarà ospitata a cura dei vescovi della Chiesaitaliana" ha detto Salvini. I medici saliti a bordo hanno certificato le violenze sulle donne nei campi libici

La Diciotti è a Catania ma i Migranti sbarcheranno solo se smistati in tutti i paesi UE : Negli ultimi anni oltre 700.000 migranti sono stati accolti solo in Italia, ma adesso è il momento che anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea facciano la loro parte: il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo aveva gia' detto alcuni giorni fa, i migranti della nave Diciotti possono anche sbarcare in Italia a patto che vengano smistati in tutti i paesi membri UE. Dopo aver vagato nel Mar Mediterraneo per cinque giorni, la nave è di ...

Nave Diciotti - Salvini stoppa Toninelli "Migranti non sbarcheranno a Catania"/ Viminale "Prima risposte da UE" : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti: "andrà a Catania". Ultime notizie, portavoce Malta attacca Matteo Salvini: nuovo scontro sui rifugiati(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 18:10:00 GMT)

I 141 Migranti dell'Aquarius sbarcheranno a Malta e saranno accolti in 5 Paesi europei : ...//t.co/mJFB9CBDey " Claudia Lodesani , @claudialode, August 13, 2018 In passato, il ritornello usato da ministri e politici dell'attuale maggioranza politica che supporta il Governo in Italia per ...

'I 67 Migranti sbarcheranno in Italia' il ministero dei Trasporti smentisce Salvini. Due i 'facinorosi' bloccati : ROMA - I 'facinorosi', come li ha definiti il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sarebbero in tutto due: un ghanese e un sudanese. Sarebbero stati individuati dagli ufficiali della Guardia ...