Migranti sbarcano | ecco chi li accoglierà

Tredici Migranti sbarcano dalla Diciotti. E l'Albania ne accoglierà 20 : Undici donne e sei uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok ...

Tredici Migranti sbarcano dalla Diciotti. E l'Albania ne accoglie 20 : Undici donne e sei uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok ...

Dodici Migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari. L’Albania accoglierà venti profughi : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Dodici Migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

