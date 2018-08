Migranti | presidio e proteste a Milano per incontro Salvini-Orban

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista , con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani , dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti . All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti - Parolin : “La chiusura dei porti non è la soluzione”. Le parole del Vaticano dopo il presidio di preti e suore di strada : La chiusura dei porti “non è la soluzione, abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni“. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano , il cardinal Pietro Parolin a margine della presentazione del Bilancio Sociale del Bambino Gesù. Le parole di Parolin , che è in sostanza il capo del governo della Città del Vaticano , arriva dopo i presidi e le dichiarazioni di questi giorni di diversi preti e suore missionari e “di ...

Dal Vaticano a Montecitorio - preti in presidio contro le politiche sui Migranti : “Stanchi di sentire prima gli italiani” : Si sono ritrovati in Vaticano, in piazza San Pietro. E poi, tutti insieme, si sono spostati sotto a Montecitorio, dove è cominciata la loro protesta: dieci giorni di digiuno a staffetta e di presenza davanti al Parlamento, per dire no alle politiche migratorie del Governo. “C’è molto silenzio, anche dentro la Chiesa. Non vediamo abbastanza solidarietà ”, dice padre Alex Zanotelli. “Siamo tanto vicini a quello che successe negli anni ’20, ...