Migranti | Oim | crisi Venezuela quasi come quella del Mediterraneo

Appello di Unhcr e Oim per far sbarcare i Migranti dalla Diciotti : Roma, 23 ago., askanews, - L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire ai rifugiati e ...

Migranti : appello Oim e Unhcr all'Italia - "la Diciotti li sbarchi tutti" : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a Catania. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di ...

Migranti : Oim - oltre 1.500 morti nel Mediterraneo nel 2018 : ANSAmed, - GINEVRA, 27 LUG - Sono oltre 1.500 i Migranti morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre tentavano di giungere in Europa. Lo rende noto l'Oim , Organizzazione internazionale per le ...

Migranti - Oim : nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi : Migranti, Oim: nel 2018 Spagna supera Italia per numero di arrivi Nel Paese iberico sono sbarcate 20.992 persone da inizio anno, contro le 18.130 giunte nel nostro Paese. Secondo l’organizzazione, nonostante il minor numero di traversate, sono oltre 1.500 le persone morte nel Mediterraneo Parole chiave: ...

Migranti - Toninelli : ” Violazioni dei diritti nei centri in Libia? Preoccupati - in contatto con Unhcr e Oim” : “Se mi fido della Guardia costiera libica come Salvini? Il punto non è se ci fidiamo o meno: è riconosciuta dal diritto del mare, legittimata a intervenire a livello internazionale e dall’Ue”. Così si difende il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo le accuse rivolte ai libici, le denunce di Violazioni e le stesse inchieste del Fatto Quotidiano sulle pratiche messe in atto dai libici di affondare ...

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Migranti - i dati dell’Oim : “Da gennaio 1.443 morti nel Mediterraneo. La Spagna supera l’Italia per numero di arrivi” : Quasi 1.500 morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, durante il quale la Spagna ha superato l’Italia per numero di arrivi. Lo comunica l’Organizzazione internazionale per le migrazioni rendendo noto che dall’inizio del 2018 sono 1.443 persone sono decedute mentre tentavano di raggiungere le coste europee. La rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia resta la più letale, con 1.104 vittime registrate da ...

Migranti - ALLARME OIM "IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME"/ Ma Salvini ringrazia la Guardia Costiera libica : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia Costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la LIBIA attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:57:00 GMT)