Migranti | la linea del Viminale non cambia Pm sente funzionari

Migranti e Ue - nessun accordo sulla Diciotti. Viminale : «La linea non cambia - non sbarca nessuno» : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»

Diciotti - Migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Migranti - è linea dura. Di Maio all'Ue : 'Soluzione o stop 20 miliardi dall'Italia'. E Salvini sfida anche il Colle : La maggioranza di governo fa quadrato e blinda la propria posizione sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania con 150 Migranti a bordo. Oggi a Bruxelles l'incontro degli sherpa ...

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 Migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Migranti - linea dura di Roma : i casi in cui l'Italia ha negato sbarco - : Dall'insediamento a Palazzo Chigi, il governo Conte ha mostrato fermezza sul tema dell'immigrazione, arrivando allo scontro con Bruxelles e alcuni Paesi europei: tensione culminata nella chiusura ...

Conte : "Sui Migranti la linea è giusta. Foa? È la persona adeguata" : l governo sarà 'vigile e valuterà tutte le istanze' sul gasdotto Tap e 'alla fine ci sarà una sintesi politica che spetta al consiglio dei ministri con i suoi ministri', assicura il presidente del ...

Tav e Migranti - Fico ora detta la linea : "Noi diversi da Salvini" : detta la linea su tutti i fronti, la terza carica dello Stato. Un intervento a tutto campo dalla Tav all'immigrazione, passando per il caporalato. Roberto Fico si concede per una intervista a ...

Crolla la popolarità di Papa Francesco : il pontefice paga la sua linea a favore dei Migranti : Cala nettamente la popolarità di Papa Francesco: dall'88% del 2013, il suo consenso scende ora al 71%, secondo un sondaggio realizzato da Demos. Gli analisti spiegano che le motivazioni sono due: da una parte la linea di Bergoglio a difesa dei migranti, dall'altra il mancato cambiamento, annunciato e atteso, nel mondo della chiesa.Continua a leggere

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump : "Bene la linea dura sui Migranti" : ...

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi non ne può più della linea Salvini sui Migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

