Migranti : in Venezuela come Mediterraneo : "Questo sta determinando una crisi che abbiamo già visto in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo", sostiene l'Oim. 25 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti : in Venezuela come Mediterraneo : "Questo sta determinando una crisi che abbiamo già visto in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo", sostiene l'Oim.

Il Brasile invia truppe al confine col Venezuela per i disordini alla frontiera con i Migranti : Sono decine di migliaia i Venezuelani in fuga dalla crisi politica, economica e sociale del loro Paese che negli ultimi anni sono emigrati in Brasile. Nel primo semestre, circa 56.740 Venezuelani ...

Perù ed Ecuador inaspriscono controlli per i Migranti venezuelani : San Paolo, 19 ago., askanews, - Perù ed Ecuador hanno deciso di inasprire le norme di ingresso nel Paese a fronte dei continui arrivi di venezuelani in fuga dalla crisi economica, politica e sociale in atto nel loro Paese. I due paesi hanno infatti imposto ai migranti che arrivano alla frontiera di mostrare il passaporto, che pochi possiedono, invece della semplice carta d'...

L'Ecuador dichiara l'emergenza per l'afflusso dei Migranti venezuelani : L' Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza per l'afflusso di migranti venezuelani che scappano dalla fame. Più di 4 mila migranti, infatti, arrivano ogni giorno in Ecuador nel tentativo di fuggire ...