Messina | uomo ferito a colpi di pistola | indagini

Messina - la corista Machan Taylor e i Pink's One Tribute Show a Piazza Duomo : La serata, ad ingresso gratuito, inserita nel cartellone dell'Estate Messinese grazie alla collaborazione con l'assessore agli Spettacoli Giuseppe Scattareggia.

Mafia - sequestrati oltre 60 milioni a uomo vicino a Messina Denaro : Mafia, sequestrati oltre 60 milioni a uomo vicino a Messina Denaro Maxi sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per un esperto fiscale-tributario e imprenditore del settore alberghiero ed immobiliare che avrebbe legami con il boss latitante. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo Parole ...

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono stati ...

“Preso uomo di fiducia di Messina Denaro” - è imprenditore edile di Castelvetrano : L'arresto effettuato dalla Direzione investigativa antimafia di Trapani si inserisce nell'ambito delle numerose iniziative investigative per smantellare la rete dei mafiosi più vicini al latitante Messina Denaro, attraverso l'individuazione e l'eliminazione delle imprese mafiose che costituiscono le principali fonti finanziarie dell'organizzazione mafiosa.Continua a leggere

