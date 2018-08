Mercedes EQ Silver Arrow | il futuro in vecchio stile

Mercedes-Benz - La EQ Silver Arrow anticipa il design della Stella : A Pebble Beach, la Mercedes-Benz presenta la showcar EQ Silver Arrow, monoposto che rende omaggio alla W 125 Rekordwagen del 1937, a partire dalla livrea argento Alubeam che ricorda la storica Freccia d'Argento, alla quale fu raschiata la vernice - che era bianca - per ridurne il peso fino al limite estremo. La concept interpreta il design pulito ed essenziale su cui punta il nuovo marchio EQ, dedicato alle elettriche.Elettrica da 750 CV. ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari dei piccoli passi ha sorpreso la Mercedes a Silverstone. Questo è il segreto per vincere : E’ stato un duro colpo quello inferto dalla Ferrari alla Mercedes, nell’ultimo GP di Gran Bretagna, a Silverstone. In uno dei feudi delle Frecce d’Argento, che vantavano cinque successi consecutivi (2013-2017), la Rossa ha centrato il successo con Sebastian Vettel ed ha completato l’opera con il podio (terzo posto) di Kimi Raikkonen. Nel “panino rosso” un Lewis Hamilton amareggiato per l’esito della ...

Silverstone : vince Vettel : 'Che soddisfazione in casa loro' - ma la Mercedes contesta : Sebastian Vettel, nonostante un gran dolore al collo, vince il Gran premio di Gran Bretagna su quello che è considerato il circuito di Lewis Hamilton, che riesce a classificarsi soltanto secondo. Sul ...

Formula 1 - GP Silverstone : magia Mercedes spezzata - Vettel lo aveva detto : E' vero che il contatto tra Raikkonen e Hamilton alla curva 3 ha condizionato la gara del campione del mondo che ha dovuto ricostruirla dal fondo, ma anche la penalità di 10 secondi inflitta al ...

Formula 1 Silverstone - Corsaro Vettel spezza la magia Mercedes : Cronaca di un successo ancora dalle parole di Vettel: 'Ovviamente la Safety Car ha reso tutto più frizzante , è stata una bella battaglia con Valtteri e credo d'averlo sorpreso. Non ero sicuro di ...

F1 – Successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

F1 - Vettel ‘si prende gioco’ della Mercedes : il team radio dopo la vittoria di Silverstone è pazzesco [VIDEO] : Prima i complimenti da parte del suo ingegnere e di Arrivabene, poi la stoccata felice di Vettel: team radio davvero esaltante per i tifosi della Ferrari I complimenti del suo ingegnere, quelli di Maurizio Arrivabene e poi la stoccata alla Mercedes. Sebastian Vettel si gode la vittoria nel Gp d’Inghilterra, regalando ai tifosi della Ferrari un team radio da urlo, che ha il sapore della beffa nei confronti della Mercedes. ...

F1 - retroscena Wolff a Silverstone : il team principal della Mercedes nota una crepa in casa Ferrari : Il team principal della Mercedes ha fatto le carte al Gp di Silverstone, svelando un piccolo retroscena relativo alle gomme Ferrari Lewis Hamilton in pole position, Valtteri Bottas in seconda fila. Toto Wolff sorride dopo le qualifiche del Gp di Silverstone, ma continua a non fidarsi della Ferrari, vicinissima al pilota britannico. Photo4 / LaPresse Il team principal della Mercedes però si fida del proprio campione del mondo, sottolineando ...

F1 - Villeneuve incorona la Ferrari a Silverstone : “ecco perché è favorita in gara rispetto alla Mercedes” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato i rapporti di forza in pista a Silverstone, considerando la Ferrari favorita sulla Mercedes In pole position c’è la Mercedes, ma è la Ferrari la scuderia favorita a vincere il Gran Premio di Silverstone. Un’analisi condivisa da Jacques Villeneuve, convinto che le ‘Rosse’ riusciranno a mettere sotto le Frecce d’Argento, vincendo in casa del nemico una ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Spezzata la magia Mercedes'. Raikkonen : 'Pagato un errore alla curva 16' : "Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo ...

F1 - Hamilton comanda nelle terze prove libere di Silverstone : alle sue spalle è un perfetto mix Mercedes-Ferrari : Tutti i tempi delle terze prove libere sul circuito di Silverstone: Hamilton comanda Sul circuito di Silverstone sono appena terminate le Fp3 in vista delle qualifiche del pomeriggio. Il tempo migliore, dopo le Fp2 di ieri nel segno di Sebastian Vettel, porta la firma di Lewis Hamilton (primo anche nelle Fp1). Seguono al pilota della Mercedes: Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. alle spalle del perfetto mix tra Ferrari e ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Vettel 'stregone' per fermare la magia Mercedes a Silverstone : "Uccidere la magia Mercedes a Silverstone". Magari partendo proprio dalla pole position. Sono gli obiettivi " dichiarati e simulati in pista " di Sebastian Vettel che ha chiuso in cima alla lista dei ...

F1 - Vettel spaventa le Mercedes e promette battaglia : “proveremo a uccidere la loro magia qui a Silverstone” : Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti oggi a Silverstone, sottolineando come sia felice delle risposte della propria monoposto Il più veloce sia sul passo gara che nella simulazione di qualifica, giornata davvero positiva per Sebastian Vettel a Silverstone. Il pilota tedesco ha chiuso davanti a tutti, dimostrando di poter dire la propria anche in ottica gara, su un circuito che storicamente non aiuta le macchine ...