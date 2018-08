Mercedes-Benz - La EQ Silver Arrow anticipa il design della Stella

Mercedes-Benz GLB - Nuovi collaudi per la Suv compatta : A parecchi mesi dagli ultimi avvistamenti, i tecnici della Mercedes-Benz sono tornati al Nürburgring per proseguire i collaudi della nuova GLB. La Suv compatta della Stella si baserà sulla stessa piattaforma modulare MFA2 della nuova generazione della Classe A, allargandone ulteriormente la famiglia: oltre alla cinque porte e alla berlina, già presentate, dallo stesso pianale nasceranno anche le nuove CLA e GLA.Continua a nascondersi. Rispetto ...

Colli San Rizzo - ME - : un incidente stradale - ha coinvolto questa mattina - un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

Mercedes-Benz - Primo teaser per Pebble Beach : La Mercedes-Benz ha diramato un nuovo filmato che mostra Gorden Wagener, capo del centro stile della Stella, disegnare la silhouette del prototipo che debutterà al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. A giudicare dai tratti dello sketch, la concept che sarà svelata in California potrebbe essere un'evoluzione della Aesthetics Progressive Luxury, una scultura realizzata con le Frecce d'argento degli anni '30 come ispirazione. Ispirazione rétro. ...

Mercedes-Benz utilizza con soddisfazione gli HoloLens di Microsoft : Gli HoloLens sono senza ombra di dubbio dei visori che, con la loro realtà mista e la tecnologia olografica, garantiscono a molte aziende, tra cui multinazionali, un’esperienza unica dal punto di vista della produttività. L’ultima testimonianza arriva da Mercedes-Benz, la nota società automobilistica tedesca, che ha deciso di utilizzare gli headset di Microsoft acquistandone ben 100 unità al fine di migliorare l’efficienza ...

Mercedes-Benz EQS - Primi test per l'ammiraglia elettrica : Se, da un lato, la Mercedes-Benz EQC darà il via alla transizione elettrica della Stella a tre punte, dall'altro sarà l'ammiraglia EQS, appena avvistata per la prima volta, a incarnare il vero spirito della Casa di Stoccarda. La Suv, prossima al debutto, porterà infatti in gamma il primo powertrain elettrico della nuova gamma EQ che, con tutta probabilità sarà condiviso, così come la piattaforma costruttiva, anche con la EQA, la futura compatta ...

Mercedes-Benz EQC - La Suv elettrica debutta a settembre : La Mercedes-Benz è pronta a lanciare il nuovo brand EQ dedicato ai modelli elettrificati e ha confermato per il prossimo 4 settembre la presentazione alla stampa della EQC durante la Me Convention di Stoccolma. Dopo il debutto della Suv la gamma sarà ampliata fino a toccare i dieci modelli "alla spina" entro il 2022.Almeno 350 km di autonomia. La EQC, della quale abbiamo potuto già ammirare alcuni dettagli dei prototipi in una ...

Mercedes-Benz Classe A berlina : la nuova Baby Benz : A fine 2018 l'arrivo della nuova Classe A berlina amplia la famiglia di compatte di Mercedes-Benz. Una tre volumi a quattro porte con un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una berlina sportiva. La...

Mercedes-Benz - La Classe A diventa Berlina - anche in Europa : La Mercedes descrive la Classe A Berlina come nuova Baby Benz. La tre volumi, infatti, rivestirà il ruolo storicamente introdotto dalla 190E di quattro porte dingresso gamma della Stella. Un nuovo modello tuttaltro che inatteso in Europa, dove sarà presentata al pubblico a ottobre durante il Salone di Parigi e arriverà sul mercato entro la fine di questanno, a pochi mesi dal debutto cinese della sorella a passo lungo. Inizialmente la ...

Mercedes-Benz Classe A stabilisce un nuovo record aerodinamico : La nuova Mercedes-Benz Classe A berlina, con un coefficiente Cx di 0.22 e una sezione frontale di 2.19 m2, ha la migliore resistenza aerodinamica di qualsiasi vettura nel segmento, difendendo il record della CLA. Il...

Mercedes-Benz - ecco la Night Edition : Personalizzo, quindi sono. Se Cartesio vivesse questi tempi difficili, modificherebbe senza problemi la sua frase cult: 'Cogito ergo sum', cioè 'penso quindi sono' e sicuramente la aggiornerebbe alla ...

Mercedes-Benz svela la Night Edition : I colori della notte : Si chiama Night Edition, ed e' la nuova serie speciale dedicata alle Mercedes-Benz CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLC. Una personalizzazione esclusiva, che sottolinea il...

Mercedes-Benz - Una scultura ispirata alle Frecce d'argento degli anni 30 : Aesthetics Progressive Luxury sculpture: è questa la denominazione scelta da Gorden Wagener e dal suo team per una vera e propria scultura ispirata al mondo delle auto da corsa. Questo prototipo, ribattezzato Electric Silver Arrow, prende inspirazione dalle classiche auto da competizione degli anni 30 e guarda al futuro con una vera e propria opera d'arte, a cui seguirà una concept vera e propria.ispirata alla W125. La Mercedes-Benz ha più volte ...

Mercedes-Benz Classe S - I primi scatti degli interni dell'ammiraglia : La nuova generazione della Mercedes-Benz Classe S, attesa sul mercato nel 2020, è stata nuovamente fotografata su strada. Le immagini non mostrano dettagli particolarmente significativi della carrozzeria, già avvistata in passato, ma per la prima volta siamo in grado di dare uno sguardo anche all'abitacolo.Le prime foto degli interni. Lo scatto relativo al posto guida apre una serie di ipotesi e di prospettive: se la attuale Classe S W222 è ...

Mercedes-Benz GLC - La Coupé avvistata su strada : Dopo il primo avvistamento della GLE Coupé di nuova generazione, anche la sorella minore GLC Coupé è stata fotografata su strada in versione facelift. La variante aggiornata della sport utility potrebbe debuttare tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019 insieme, o a breve distanza, dalla presentazione del restyling della GLC.Davanti è tutta nuova. Come tipico degli aggiornamenti di metà carriera, la Suv della Stella si rinnoverà ...