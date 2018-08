Mercato NBA – Paul George si ‘scusa’ con i Lakers | “li ho fatti arrabbiare! Vi spiego

Mercato NBA – Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors : l’ipotesi è clamorosa : Kawhi Leonard potrebbe rifirmare con i Toronto Raptors a fine stagione: non appare certo l’addio alla scadenza dell’ultimo anno di contratto Kawhi Leonard aveva messo in guardia ogni franchigia NBA un paio di settimane fa, spiegando in termini abbastanza chiari quale fosse la sua volontà per il futuro: qualsiasi sia la squadra per il 2018-2019, nel corso della prossima stagione giocherà sicuramente a Los Angeles. I Toronto ...

Mercato NBA – Retroscena Ben Simmons su LeBron James : “ho provato a portarlo ai Sixers - ma aveva le idee chiare…” : Ben Simmons ha svelato un particolare Retroscena di Mercato NBA riguardante LeBron James: la stella dei Sixers ha provato a portare il ‘Re’ a Philadelphia, ma LBJ aveva già deciso La nuova destinazione di LeBron James è stata l’argomento principale dell’estate NBA. Il ‘Re’ ha monopolizzato la prima parte del Mercato NBA, rendendo nota la volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers per trasferirsi in una ...

Mercato NBA – John Wall aveva provato a portare Cousins agli Wizard : retroscena sulla successiva scelta di Howard : John Wall ha provato a portare DeMarcus Cousins a Washington: l’infortunio al tendine d’Achille di Boogie però, ha spinto il cestista dei Wizards a parlare con Dwight Howard Capita spesso che durante la free agency, le stelle di una franchigia facciano attività di recruiting, provando a convincere i migliori free agent a sposare il progetto della propria squadra. John Wall, stella degli Wizards, è stato fermamemte convinto per ...

Mercato NBA – Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei Pelicans : cifre e dettagli del contratto : Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans: il centro ex Sixers e Nets avrà un contratto parzialmente garantito 2018-2019 e i Pelicans avranno una team option per la stagione successiva Jahlil Okafor sarà un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans. Adrian Wojnarowski ha riportato di un contratto parzialmente garantito per la stagione 2018-2019, mentre i New Orleans Pelicans avranno una team option esercitabile per la ...

Mercato NBA – I Bulls si tengono stretti Bobby Portis : pronta l’estensione contrattuale : I Chicago Bulls pronti ad offrire a Bobby Portis un’estensione contrattuale: dopo la buona prova della passata stagione, il ragazzo si è guadagnato il rinnovo I Chicago Bulls e Bobby Portis a colloquio per fissare i termini di un’estensione contrattuale. Dopo la buona prova offerta la scorsa stagion, nella quale Portis, al netto della rissa con Mirotic, ha messo insieme 13.2 punti e 6.8 rimbalzi di media, tirando con il 47% dal ...

Mercato NBA – Greg Monroe è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors : cifre e dettagli : I Toronto Raptors si assicurano Greg Monroe: il lungo ex Celtics si trasferisce in Canada con un contratto annuale al minimo salariale (2.2 milioni di dollari) Dopo qualche giorno di pausa, nei quali sono state portate a compimento trattative di minor caratura, i Toronto Raptors battono un colpo interessante. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Kawhi Leonard, la franchigia canadese pesca dal Mercato dei free agent Greg Monroe. Il ...

Mercato NBA – Luol Deng tuona : “voglio giocare! Lakers? Se non mi rispettano vado via” : Luol Deng alza la voce e lancia un ultimatum ai Los Angeles Lakers: l’ala piccola ha voglia di giocare ed è pronto ad andar via da L.A. se non sarà trattato con rispetto Il contratto da 72 milioni di dollari che Luol Deng ha firmato nel 2016 con i Lakers è stato a dir poco sanguinoso. Il giocatore è finito ai margini della squadra dopo poco più di una stagione, rappresentando un peso enorme per il salary cap dei losangelini. Eppure, ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas difende Kawhi Leonard : “ha fatto bene a lasciare gli Spurs - ha imparato dalla mia storia” : Isaiah Thomas difende la scelta di Kawhi Leonard di lasciare gli Spurs: il cestista dei Nuggets tira in ballo il suo addio ai Celtics e spezza una lancia a favore del collega L’addio di Kawhi Leonard ai San Antonio Spurs, con tanto di questione ‘infortunio’ e tempi di recupero clamorosamente lunghi (o allungati che dir si voglia) ha fatto storcere il naso a molti. In tanti hanno puntato il dito contro ...

Mercato NBA – Barkley critica LeBron James : “speravo restasse ai Cavs. Ha scelto i Lakers solo per…” : Charles Barkley critica la scelta di LeBron James di trasferirsi ai Los Angeles Lakers: secondo ‘Sir Charles’ è stata una decisione legata solo agli affari Mentre diversi addetti ai lavori, ma anche giocatori come Kevin Durant, hanno lodato la scelta di LeBron James, trasferitosi ai Lakers per rimettersi i gioco e riportare in alto la franchigia, c’è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. Quel qualcuno è Charles Barkley. L’ex cestista ...

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

Mercato NBA – Retroscena Dwight Howard : “contattato dagli Warriors - ma ecco perchè ho scelto gli Wizards” : Dwight Howard vicino ai Golden State Warriors: Retroscena di Mercato svelato dallo stesso ‘Superman’ che ha poi preferito gli Wizards Una delle operazioni più sottovalutate del Mercato NBA è stata sicuramente quella che ha portato Dwight Howard ai Washington Wizards. L’ex centro degli Hornets è stato prima spedito ai Nets, con i quali ha trovato l’accordo pe ril buyout che gli ha permesso di giocarsi le sue chance ...

Mercato NBA – L’ex Houston Robert Horry bacchetta i Rockets : “Capela pagato troppo - la sua forza sono Harden e Paul” : Le cifre del rinnovo di Clint Capela non hanno convinto Robert Horry: l’ex Houston Rockets convinto che la forza del centro svizzero sia dovuta all’aiuto di Harden e Paul Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. Dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...

Mercato NBA – Non solo Carmelo Anthony - Houston Rockets alla ricerca di alcuni profili interessanti : Nonostante Carmelo Anthony sia in fase di definizione, il Mercato NBA degli Houston Rockets non finisce qui: texani alla ricerca di alcuni difensori, ma prima va ceduto Anderson Gli Houston Rokets sono forse l’unica big ancora alla ricerca delle ultime pedine in grado di completare il proprio roster. Con l’arrivo di Carmelo Anthony, ormai in fase di definizione, la franchigia texana è attiva sul Mercato NBA alla ricerca di alcuni difensori ...