Meraviglia Napoli | è una rimonta da sogno | la squadra di Ancelotti in pole per la lotta

(Di sabato 25 agosto 2018) E’ unincredibile e da scudetto quello che è sceso in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, seconda vittoria consecutiva per ladi Carlo, questa volta contro un osso duro come il Milan del calabrese Gennaro Gattuso. Rossoneri in doppio vantaggio, gran gol di Bonaventura su assist di Borini, poi contropiede perfetto concluso da Calabria. La reazione delladi Carloè immediata, doppietta fantastica di Zielinski, prima della rete di Mertens che ha fatto esplodere il San Paolo. E’ unche gioca a, quasi al livello di quello di Sarri ed è già un grande risultato considerando che sono passate solo due giornate dall’inizio del campionato, laè stata entusiasmante. Gli azzurri possono considerarsi lainper lo scudetto (insieme alla Juventus), la differenza potrebbe farla ...