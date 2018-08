Meglio Neymar o CR7? Tra due operai finisce a mazzate - FOTO

Meglio Ronaldo o Neymar? Due operai trentini litigano e finiscono in ospedale : Per gli appassionati del mondo del pallone, il calcio non sarà mai solamente un gioco. Ciò che è successo tra due operai del Trentino Alto Adige, però, supera decisamente il limite della passione e dell'amore per lo sport. Trovatisi in disaccordo su quale fosse il calciatore più forte tra Cristiano Ronaldo e Neymar, i due uomini sono arrivati allo scontro fisico e dopo l'intervento dei Carabinieri, si sono recati entrambi all'ospedale più ...