Meghan Markle I primi 100 giorni da duchessa | tutti gli scandali | le gaffe e gli errori

Meghan MARKLE/ Harry e la duchessa sempre più riservati - parlano i giornalisti : "Siamo tenuti alla larga" : MEGHAN MARKLE, sognate anche voi le sue ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex e tutti i segreti di bellezza svelati per i fan della corona.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Meghan Markle e Principe Harry - niente accordo prematrimoniale : Se n'è parlato anche in passato, ma oggi sembra essere una certezza: il Principe Harry e Meghan Markle non hanno siglato nessun accordo prematrimoniale. Lo sostiene il Sun, che ha interpellato Katie Nicholl e Duncan Larcombe, i quali hanno scritto dei libri su Harry.Alla vigilia del Royal Wedding, erano state ascoltate varie fonti che sostenevano come il Principe non avesse bisogno di un simile accordo e di quanto si sentisse innamorato della ...

Meghan Markle in imbarazzo : il fratellastro attacca Kate Middleton : Nuovi guai (imbarazzanti) per Meghan Markle, che in queste ore si trova a fronteggiare, ancora una volta, gli attacchi dei suoi familiari. Dopo il padre e la sorellastra Samantha, è la volta del fratellastro, che ha deciso di prendersela nientemeno che con Kate Middleton. Secondo Thomas Jr infatti la famiglia della duchessa di Cambridge sarebbe stata trattata molto meglio di quella di Meghan, nonostante non sia impeccabile. Come ben sappiamo ...

La beauty uniform di Meghan Markle : Dalla vita di set agli impegni di Corte, il salto, per Meghan Markle, è stato grande. Il matrimonio col Principe Harry, infatti, ha significato uno stravolgimento radicale della sua vita, e perché no, anche del suo stile. Ma mentre il guardaroba della sua vita passata è stato totalmente rimpiazzato da abiti a lunghezza discreta e cappellini d’ordinanza, sul fronte beauty le trasformazioni sono state più lievi. LEGGI ANCHELa lezione di stile di ...

Kate Middleton - Meghan Markle - la Regina Elisabetta : ecco tutti i soprannomi usati a Buckingham Palace : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle, Carlo e i principi William ed Harry: a Buckingham Palace tutti hanno un soprannome. Come ogni altra famiglia, anche i Reali britannici – rigorosamente in privato – usano nomignoli e vezzeggiativi per chiamarsi l’un l’altro. E grazie a Cosmopolitan ora questi soprannomi non sono più confinati all’interno delle solide mura di Buckingham Palace, ma ...

Meghan Markle - il fratellastro : "Perché noi diversi dai Middleton?" : Il fratellastro di Meghan Markle torna all'attacco. Il Sun riporta alcune dichiarazioni di recente rese da Thomas Markle jr. Stavolta l'oggetto degli strali è l'intera Royal Family : secondo Thomas jr,...

Meghan Markle e Principe Harry - niente custodia per i futuri figli : Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero avere dei figli in futuro, ma non ne avranno la custodia. Il Sun spiega la ragione che risiede in un'antica legge albionica che risale al XVII secolo. In ...

“Poco più di 15 euro”. Meghan Markle non ha più segreti : la copiamo subito : L’effetto Meghan Markle non si arresta. Da quando l’ex attrice è diventata la moglie di Harry, dunque membro ufficiale della royal family, tutte a studiare ogni sua mossa. Di look, certo. Coi mesi abbiamo imparato a conoscerla e anche lei, col tempo, sta imparando le rigide regole del protocollo reale. Ogni tanto ‘inciampa’, ma è normale. Sul fronte beauty look, però, è davvero impeccabile. E c’è talmente ...

Meghan Markle/ Ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex : Meghan Markle, sognate anche voi le sue Ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex e tutti i segreti di bellezza svelati per i fan della corona.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:39:00 GMT)

“Le mangia di continuo”. È il segreto beauty di Meghan Markle. E ora lo facciamo nostro : Col tempo abbiamo appreso diversi segreti beauty di Meghan Markle, l’ex attrice di Suits e ora moglie di Harry d’Inghilterra, nonché duchessa di Sussex. D’altronde è l’ultima arrivata nella royal family, è plausibile che la curiosità sia alle stelle. Così, tra la miriade di notizie che circolano ogni giorno sul suo conto abbiamo scoperto che il suo mascara preferito è alla portata di tutte. È il Maybelline Lash ...

Jennifer Garner - sfila sulla Walk of Fame con un abito di Meghan Markle : Nonostante i problemi legati al suo ex marito, è un momento di grande fermento per la carriera di Jennifer Garner . In procinto di tornare in tv con una nuova serie, l'ex diva di Alias ed Elektra, ...

Meghan Markle - le mandorle sono il segreto della sua manicure perfetta : Il segreto della manicure perfetta di Meghan Markle? Le mandorle! Da quando è diventata la moglie di Harry, l’attrice americana vive costantemente sotto i riflettori. Nonostante i tanti impegni, lo stress dovuto all’esigenza di rispettare l’etichetta reale e i problemi con la sua famiglia, Meghan appare sempre impeccabile. Il protocollo impone che le donne di casa Windsor non usino smalti dai colori forti e sgargianti, per ...

Meghan Markle ed Harry - viaggio segreto in Italia con George Clooney e Amal : Una visita segreta in Italia ospiti di George Clooney e Amal: Harry e Meghan Markle in questi giorni hanno raggiunto il nostro paese per una brevissima vacanza. Secondo quanto svela l’Us Weekly, la coppia reale ha fatto visita all’attore di Hollywood e alla moglie, rimanendo nella loro villa sul lago di Como per due giorni. Il viaggio è stato organizzato in gran segreto da Kensington Palace e i due innamorati hanno raggiunto ...

“Sola”. E di Harry nemmeno l’ombra. Ma come? L’ultima su Meghan Markle : È notizia fresca che Harry e Meghan Markle siano venuti in Italia in gran segreto per una luna di miele flash. Ha spifferato tutto Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, secondo cui subito dopo Ferragosto i duchi di Sussex sono stati ospiti degli amici George Clooney e Amal Alamuddin a Villa Oleandra, sul lago di Como. Il giornale scrive che la coppia è sbarcata in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si ...