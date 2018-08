Medicina | a Pietrasanta premio per giovani ortopedici

meteoweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) Una borsa di studio annuale destinata agli under 32 intitolata a due nomi storici dell’ortopedia come Oscar Scaglietti e Piero Dini, “per arginare la fuga dei cervelli e allo stesso tempo valorizzare, esaltare e rilanciare la grande scuola fiorentina dei grandi chirurghi”. A legare(Lucca) con Firenze sono la scuola Ortopedica Fiorentina e l’ex Ospedale Civile Lucchesi che ha rappresentato, per molti anni, una costola di quella scuola. Ile’ stato presentato a Palazzo Comunale da Fernando Colao, chirurgo ortopedico, con primo cittadino diAlberto Giovannetti e l’assessore alla cultura Massimo Mallegni. “La borsa di studio e’ rivolta a laureati in ortopedia e traumatologia – ha spiegato Colao – ed e’ messa a disposizione dalla Facolta’ didi Firenze”. Prevede ...