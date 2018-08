Mazzarri | Inter-Torino Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti

Inter-Torino - Mazzarri : 'Il vero Belotti sta tornando - Inter fortissima. Baselli indisponibile' : Il riscatto passerà da San Siro, per il Torino. Dopo la sconfitta maturata in extremis con la Roma, i granata affrontano un'altra delusa dalla prima giornata di campionato: l'Inter, fermata sul campo ...

Probabili formazioni / Inter Torino : le alternative per Mazzarri. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Torino: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Mazzarri : "Quest'anno il vero Belotti. Inter? Vogliamo metterli in difficoltà" : Domani sera il Torino torna in campo per la seconda giornata di campionato: dopo il k.o all'ultimo secondo contro la Roma, i granata cercano un risultato positivo a San Siro contro l'Inter di Luciano ...

Vigilia di Inter-Toro - Mazzarri : "Ripartiamo dal 2° tempo con la Roma e ne perderemo poche" : Zero punti e anche zero gol. Dopo l'infruttuoso debutto in campionato, Inter e Torino s'incrociano a San Siro decise a sbloccarsi. Sarà una domenica sera speciale per Walter Mazzarri, alla prima da ex ...

Mazzarri : Toro - metti in soggezione l'Inter : TORINO - Seconda prova in campionato per i granata di Mazzarri, domani alle 20.30 impegnati contro l'Inter a San Siro. Se il Toro alla prima è stato beffato in casa dalla Roma, i nerazzurri all'...

Un Torino “rivoluzionato” contro l’Inter : Mazzarri tra novità e ballottaggi prepara l’11 per San Siro : Torino alle prese con la fase di preparazione dell’incontro delicatissimo di domenica in casa dell’Inter, Mazzarri metterà in campo molti nuovi arrivi Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a giocare una gara delicata sul campo dell’Inter. Le due squadre sono state entrambe sconfitte all’esordio ed ora sono in cerca di riscatto immediato per non partire con un grave handicap in campionato. I granata di Mazzarri, ...