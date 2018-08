Maurizio Costanzo e il terribile dramma | ' In quel momento decisi di sposare Maria' | il

Maurizio Costanzo : “Ecco quando ho capito che dovevo sposare Maria” : Maurizio Costanzo parla della proposta di matrimonio a Maria De Filippi Maurizio Costanzo è tornato a parlare del matrimonio con Maria De Filippi, che va avanti da ben 26 anni. Cosa rara nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto per il giornalista che prima di incontrare la conduttrice è stato sposato altre tre volte. Ma Maria […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Ecco quando ho capito che dovevo sposare Maria” proviene da Gossip ...

Maurizio COSTANZO/ Non ci sono più i politici di una volta : "Non voto nemmeno Berlusconi" : L'intervista a MAURIZIO COSTANZO in edicola sul Tempo: "I politici di oggi sanno comunicare, ma non hanno ironia. Berlusconi? Idee diverse, non l'ho mai votato".(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Maurizio Costanzo : ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...

Maurizio Costanzo compie 80 anni : ‘Il regalo più bello? Potrebbe farmelo Maria’ : Maurizio Costanzo spegne 80 candeline il 28 agosto. Un traguardo importante per il giornalista e conduttore tra i più amati della tv italiana, che non ha intenzione di mollare la presa e si prepara a una nuova edizione del Maurizio Costanzo Show e de L’intervista. Intervistato da Chi nel numero in edicola mercoledì 22 agosto Maurizio torna sulla sua intenzione di non fare grandi festeggiamenti per questa celebrazione, e che l’unica ...

Maria De Filippi - la confessione di Maurizio Costanzo : 'Dormiamo in letti separati' : Maurizio Costanzo si racconta in esclusiva sulle pagine del settimanale 'Chi', alla soglia del suo 80esimo compleanno che festeggera' con la sua amata Maria De Filippi. Il matrimonio tra i due va avanti da ben 23 anni e proprio nel giorno del compleanno di Costanzo, la coppia festeggera' anche l'anniversario di nozze. Una unione speciale che Maurizio ha voluto celebrare con le delle parole di grande affetto nei confronti della sua amata Maria, ...

Maurizio Costanzo festeggia i suoi 80 anni. Rivela cosa vorrebbe come per regalo di compleanno : Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto spegnerà 80 candeline Il conduttore e giornalista per l’occasione ha deciso di fare tramite il settimanale Chi, in edicola da domani, un bilancio della sua vita privata, ma soprattutto della lunghissima carriera che gli ha regalato grandi soddisfazioni: Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in ...

Maurizio Costanzo compie 80 anni : "Il mio regalo? Che Maria non smetta mai di volermi bene" : 80 anni di Maurizio Costanzo. Il conduttore festeggia il suo compleanno e sul settimanale Chi fa un bilancio della sua vita e della sua carriera. Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Il regalo che vorrebbe? Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: ...

Maurizio Costanzo - straziante appello a Maria De Filippi : 'Per favore - non smettere di...' : Maurizio Costanzo festeggia gli ottanta anni con una speciale cover su Chi . 'Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono ...

Maurizio Costanzo a TvBlog : L'autore televisivo : La seconda puntata della nostra rubrica estiva di TvBlog affidata quest'anno a Maurizio Costanzo è dedicata agli artigiani che costruiscono e scrivono i programmi, di cui il grande giornalista e scrittore romano si è occupato nella prima puntata, ovvero gli autori.prosegui la letturaMaurizio Costanzo a TvBlog: L'autore televisivo pubblicato su TvBlog.it 20 agosto 2018 10:03.

