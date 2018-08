Matteo morto a 24 anni in ospedale - lo strazio dei genitori : 'Ucciso da chi lo curava' : Si chiamava Matteo Claudio Russo, ma tutti a Santa Maria Capua Vetere e a San Prisco lo conoscevano come Matteo. Era un volontario della Croce Rossa, 'un ragazzo perbene e felice' di 24 anni, lo ...

'Ciao Matteo' - oggi i funerali dell'alpinista morto sul Cervino. Il dolore di Arezzo : Un mazzo di fiori deposto di fronte alla curva dove Matteo Pes con gli amici era solito seguire le partite dell'Arezzo. E' stato questo il commovente omaggio della squadra amaranto al 28enne morto ...

'Ciao Matteo' : Arezzo piange Pes - giovane alpinista morto sul Cervino. La dinamica e i soccorsi : 'Ciao Matteo. Ti ricorderemo per sempre per la tua voglia di lottare, per la tua voglia di vincere, per il tuo spirito di appartenenza, per il tuo sorriso '. Così i compagni di squadra della ...

Arezzo. Matteo Pes morto precipitando dal Monte Cervino : Una vacanza finita in tragedia. Matteo Pes è morto a soli 28 anni in un incidente in montagna. L’aretino è morto precipitando dal Monte Cervino mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota. A dare l’allarme il compagno che era in cordata con lui, riuscito a rientrare a Capanna Carrel.--Il corpo dell’alpinista italiano è precipitato dal lato destro della montagna e quindi sul lato svizzero. Per questo è stato recuperato da Air ...

Cade durante l'escursione e precipita per centinaia di metri - Matteo morto a 28 anni : Un alpinista di 28 anni è morto oggi dopo una caduta sul Cervino. Matteo Pes, di Arezzo, è caduto per alcune centinaia di metri a 3.700 metri di quota, nel passaggio dell'Enjambée a valle della ...

Matteo non ce l’ha fatta - a 7 giorni da quell’impatto : è morto anche lui - a 19 anni : Continua a mietere vittime questo agosto infernale. L’ottavo mese dell’anno è teatro di assolute tragedie lungo le strade del Bel Paese. Il dramma di Genova è solo la punta di un’icerberg che, ogni giorno, deve fare i conti con l’aggiornamento del numero di incidenti mortali. Vittime piccine, come il bambino di sei anni trafitto da un palo di ferro ieri mattina ad Agrigento. O un po’ più grandi come accaduto a tre ...

Matteo Pedrazzoli - morto a 14 anni schiacciato da una panchina. Il dolore degli amici : «Ci guardi piangere da lassù» : Matteo Pedrazzoli ieri sera stava giocando al parco pubblico con i suoi amici quando una panchina girevole, installazione del giardino di piazza Castello a Castel d'Ario, nel Mantovano, gli...

Castel d’Ario. Matteo Pedrazzoli morto schiacciato da una panchina : Castel d’Ario è sotto choc. Matteo Pedrazzoli di 14 anni è morto schiacciato da una panchina girevole mentre stava giocando

Morto Matteo Barbieri - trovato in un dirupo il corpo del ragazzo romano : era scomparso da 9 giorni : Il suo corpo, accanto alla moto, è stato ritrovato in un avvallamento poco distante dalla strada e quasi sicuramente era lì dal momento in cui si erano perse le tracce. È finita...

Trovato morto Matteo Barbieri - scomparso da 8 giorni in moto : Roma, 20 lug., askanews, - Era scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio, dopo essere uscito dal ristorante a Roma in zona Balduina, dove lavorava, per tornare a casa ad Anguillara Sabazia sulla ...