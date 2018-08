Martedì incontro Salvini-Orban Civati lancia appello all' opposizione | Usciamo dai

huffingtonpost

: RT @20maggioMilano: Martedì alle 17 in Piazza San Babila. Ci saremo anche noi all’incontro tra Salvini e Orban... - imelda3959 : RT @20maggioMilano: Martedì alle 17 in Piazza San Babila. Ci saremo anche noi all’incontro tra Salvini e Orban... - 20maggioMilano : Martedì alle 17 in Piazza San Babila. Ci saremo anche noi all’incontro tra Salvini e Orban... - caroliarita : RT @caritasgenova: CROLLO PONTE MORANDI / Il supporto di Caritas Genova alla popolazione colpita Nell'incontro operativo di martedì scorso… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Il ministro dell'Interno, Matteo, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor. Unche può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria die il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'arriva unto sui suoi canali social da Pippo, fondatore di Possibile, per una mobilitazione. "È arrivato il momento di uscire dai social, di manifestarci e di manifestare. Per l'Italia, l'Europa, contro chi smantella i nostri valori. Martedìincontraa Milano. A Milano dobbiamo esserci anche noi".