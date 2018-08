Mare caldo e cozze a rischio | per Olbia non resta che chiedere lo stato di calamità

Negramaro in concerto a Lecce/ Stadio Via del Mare : la scaletta e le emozioni a caldo di Giuliano Sangiorgi : Negramaro in concerto a Lecce, Stadio Via del Mare: la scaletta della band salentina e le emozioni a caldo di Giuliano Sangiorgi per l'ultima data del tour "Amore che torni".(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:59:00 GMT)