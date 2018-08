Roberto Mancini - parla il CT della Nazionale / "Ci sono pochi italiani in campo - mancano i Baggio e i Totti" : Il tecnico della Nazionale italiana parla della situazione giovani commentando alcuni temi legati al nuovo campionato di Serie A 2018-19: " pochi italiani in campo ".(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Nazionale - il c.t. Mancini : "Pochi italiani in campo - Balo deve giocare. CR7? Alza il livello" : Tra sorrisi, verità e quella fiducia che non manca mai. Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio DeeJay e ha subito tracciato l'unico percorso in grado di ...