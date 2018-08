Maltempo su tutta l' Italia | allerta gialla in gran parte del Paese

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Le ricerche proseguiranno tutta la notte - erano in 18-20 nel canalone” : “I morti in Calabria sono 6, 5 i feriti e 12 i salvati”. Così Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria, a RaiNews24, in merito alla piena del torrente Raganello in provincia di Cosenza. “Il quadro non è definito per le difficoltà oggettive, il territorio è impervio”, spiega Tansi. “Nel pomeriggio le persone sono state tratte in salvo in elicottero. Ora sta calando il buio e le operazioni sono più ...