Maltempo su tutta l'Italia - allerta gialla in gran parte del Paese - : Forti precipitazioni in Liguria. allerta arancione in alcune parti della Toscana e anche in Emilia Romagna. Nel vibonese oltre trenta interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge. Disagi anche ...

Previsioni Meteo - il Maltempo continua per tutta la settimana : Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord : 1/30 ...

Ancora Maltempo in tutta Italia : nei prossimi giorni resta il caldo ma rischio nubifragi da Nord a Sud : Allerta gialla della Protezione civile in sei regioni compresa la Calabria, appena colpita dalla tragedia del Pollino. Dal weekend una perturbazione scandinava farà abbassare le temperature

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Le ricerche proseguiranno tutta la notte - erano in 18-20 nel canalone” : “I morti in Calabria sono 6, 5 i feriti e 12 i salvati”. Così Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria, a RaiNews24, in merito alla piena del torrente Raganello in provincia di Cosenza. “Il quadro non è definito per le difficoltà oggettive, il territorio è impervio”, spiega Tansi. “Nel pomeriggio le persone sono state tratte in salvo in elicottero. Ora sta calando il buio e le operazioni sono più ...

Maltempo con la "Burrasca di Ferragosto" : piogge su tutta l'Italia : Sarà un Ferragosto con due facce. Da una parte il sole, dall'altra pioggia con forti temporali. Mercoledì arriverà sull'Italia la "Burrasca di Ferragosto" generata da una bassa pressione atlantica che toccherà il nostro Paese sia nelle regioni settentrionali sia in quelle meridionali. I primi segni dell'arrivo del ciclone saranno visibili già da domani con l'arrivo di alcune precipitazioni e con un abbassamento delle temperature.Il 15 agosto ...

Torna il Maltempo - da mezzanotte allerta meteo su tutta la Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Meteo - caldo record in Italia? Tutta colpa del Sahara/ Nord - Maltempo : nubifragi e tromba d'aria in Veneto : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al Nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Previsioni Meteo - l’estate continua a singhiozzare : forte Maltempo per tutta la settimana al Nord - grandi sbalzi termici al Sud : 1/16 ...

Maltempo Sicilia : domani allerta gialla su tutta l’isola : La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla con un rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 20 giugno. Le previsioni parlano di precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. L'articolo Maltempo Sicilia: domani allerta gialla su tutta l’isola sembra essere il ...