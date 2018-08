Maltempo nel vibonese | Wanda Ferro | scenario apocalittico

Maltempo - furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia : nubifragi e temperature in picchiata - è già autunno [FOTO e VIDEO] : 1/4 Il forte temporale di stasera a Trieste - Foto di Christian Salvi ...

Maltempo in Calabria - fulmine incendia albero nel Vibonese : interventi dei Vigili del Fuoco - evacuazioni e crolli : Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei Vigili del Fuoco alcuni dei quali dovuti al Maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse ...

Maltempo Pietrasanta : allagamenti e disagi nella notte : Sottopassi allagati per alcune ore la notte scorsa e disagi per il forte temporale che in poche ore ha fatto cadere su Pietrasanta fino a 70 millimetri di pioggia in alcune zone. I fulmini hanno mandato in corto qualche semaforo tra i quali l’impianto di allarme del sottopasso n 115 dove un automobilista e’ rimasto bloccato ed e’ stato assistito dalla polizia di stato. Circa un’ora dopo il sottopasso era tornato agibile. ...

Maltempo Calabria - allagamenti e disagi nel Vibonese : decine di interventi - evacuate 6 famiglie : A causa del Maltempo sono almeno una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Vibonese: piogge torrenziali hanno colpito la zona tra Parghelia e Tropea e successivamente il territorio tra Joppolo e Nicotera. I pompieri hanno lavorato tutta la notte: sono state tratte in salvo 6 persone rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni a Nicotera, ma sono stati anche numerosi gli interventi per allagamenti, ...

Maltempo nel vibonese - persone bloccate nelle abitazioni : evacuate sei famiglie : Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dalle ore 17 del 24 agosto alle ore 6:00 del 25 agosto a causa del Maltempo che ha flagellato la costa. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la ...

Maltempo - fulmine sulla spiaggia nel Salento : migliorano le condizioni dei feriti : Sembrano migliorare le condizioni del 13enne senegalese rimasto folgorato da un fulmine mentre, oggi pomeriggio, si trovava sulla spiaggia di Porto Cesareo, nel Salento. Soccorso privo di coscienza e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con ritmo cardiaco alterato, il ragazzo, che riportava bruciature, e’ ora vigile. L’indagine strumentale e’ risultata negativa ed ora il minorenne ...

Maltempo Calabria : smottamenti - fango e detriti sulle strade nel Vibonese : Disagi nel Vibonese a causa del Maltempo. smottamenti, fango e detriti a causa della pioggia vengono segnalati a Tropea, Santa Domenica di Ricadi, Parghelia e Zambrone. Non si segnalano al momento danni ma diverse sono le arterie stradali allagate che stanno provocando rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale numero 23, meglio nota come “Strada del Mare”. L’allerta meteo di livello arancione, diramata dalla ...

Maltempo : frana nel reggino - Anas chiude SS18 a Bagnara : Reggio Calabria - A causa di una frana provocata dalle avverse condizioni meteo è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in ...

Previsioni Meteo : da stasera inizia il forte Maltempo al Nord - nel weekend shock termico di 15°C - rischio alluvioni lampo - grandine - tornado e neve sulle Alpi [MAPPE] : 1/18 ...

Maltempo Fiumicino : smottamento nel nord del Comune - tratto chiuso : Il Maltempo dei giorni scorso ha provocato uno smottamento in via Crescini ad Aranova, nel nord del Comune di Fiumicino: sul posto i vigili del Fuoco e la Polizia locale, che ha disposto immediatamente la chiusura del tratto di strada fino al ripristino della viabilità. “L’Amministrazione comunale si sta gia’ muovendo con il proprietario del terreno affinche’ intervenga subito per ristabilire le condizioni di sicurezza e ...

Meteo - il Maltempo fa la voce grossa : rischio nubifragi nel weekend : Una nuova perturbazione che arriverà sull'Italia dal Nord Europa porterà un vero e proprio stravolgimento sul clima del...

Maltempo - nubifragio nel Tarantino : sradicati diversi alberi : Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi a Grottaglie, nel Tarantino, provocando allegamenti e disagi. diversi gli alberi sradicati. Uno di questi è caduto davanti all’ingresso dell’ospedale San Marco, un altro all’interno del cortile della scuola Media Don Sturzo. Sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco. Allagamenti in via Campatelli (zona fiera), vico Monti e in altre zone della citta’ con numerose ...