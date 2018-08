Maltempo | milioni di danni | nei campi è calamità

Vacanze - controesodo : il Maltempo spinge 21 milioni di italiani al rientro : Spinto dal maltempo si conclude il rientro dei 21 milioni gli italiani che hanno scelto quest’anno di andare in vacanza d’estate ad agosto. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nell’ultimo weekend del mese segnato tradizionalmente dal controesodo. Sono finite infatti – sottolinea la Coldiretti – per la maggioranza degli italiani le Vacanze con una durata media del tempo trascorso lontano da casa ...

Maltempo - Ferragosto : picnic a rischio per 6 - 1 milioni di italiani : Il Maltempo mette a rischio il picnic di circa 6,1 milioni di italiani che hanno programmato di trascorrere come tradizione il giorno di Ferragosto all’aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa: è quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixé dal quale si evidenzia che quasi sei italiani su dieci (57%) hanno comunque scelto di passare il Ferragosto fuori casa, da parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna. ...

Maltempo : 5 milioni di euro dalla Provincia di Trento per Moena : Sono cinque i milioni di euro a disposizione per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del Maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito duramente la Val di Fassa. Con un provvedimento adottato dalla giunta Provinciale di Trento sono stati decisi criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi e anche i tempi per la presentazione delle domande. “Possiamo proprio dire – ha sottolineato il presidente ...

Giappone : danni da Maltempo per 920 milioni di euro : I danni delle piogge torrenziali al settore agricolo e alla pesca nel Giappone occidentale, precedute dalle precipitazioni provocate dal tifone Prapiroon, saranno di gran lunga superiori alle precedenti stime rilasciate dal governo. In base ai dati del ministero dell’Agricoltura nipponico i costi si aggirano intorno a 120 miliardi di yen, l’equivalente di 920 milioni di euro, rispetto ai 77 previsti poche settimane fa. Il premier ...

Maltempo Padova : danni per milioni di euro a causa dei nubifragi - “30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 minuti” : I violentissimi temporali che hanno colpito Padova sabato pomeriggio e ieri sera, hanno causato, come è già noto, numerosi danni. Soprattutto sabato, spiega in una nota il Comune, “si è trattato di un evento straordinario per intensità con raffiche di vento che hanno toccato i 100km/h, secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo, e pioggia torrenziale. I pluviometri hanno rilevato oltre 30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 ...

Maltempo - Emilia Romagna : 2.4 milioni per la difesa di boschi e foreste : boschi e foreste, un patrimonio da tutelare nell’intero territorio: la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 2,4 milioni di euro per interventi di recupero, sviluppo e conservazione delle aree forestali in una regione tra le più verdi che vanta oltre 600 mila ettari di superficie boschiva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando, attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che sostiene progetti che mirano a ...

Maltempo : Coldiretti - agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ ...

Maltempo al centro/nord : agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti ...