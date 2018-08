Maltempo Firenze | Metrocittà | chiuso domani il parco Demidoff

Maltempo Firenze : ripristinate le linee telefoniche : Sono state ripristinate le linee telefoniche della Città Metropolitana, riparato il guasto all’alimentazione che si è verificato ieri a seguito del temporale che ha colpito Firenze: lo ha reso noto l’ente in una nota L'articolo Maltempo Firenze: ripristinate le linee telefoniche sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : guasto alle linee telefoniche della Città Metropolitana : Per un grave guasto all’alimentazione della centrale telefonica a seguito del temporale di ieri pomeriggio non sono raggiungibili le linee telefoniche della Città Metropolitana di Firenze. I tecnici sono al lavoro per la riparazione che è previsto possa essere completata nel giro di alcune ore. L'articolo Maltempo Firenze: guasto alle linee telefoniche della Città Metropolitana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : grosso cartello cade sulla Firenze-Pisa-Livorno - auto sfiorate : Ondata di Maltempo oggi in Toscana: sulla superstrada Firenze–Pisa–Livorno un grosso cartello di segnalazione stradale è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze. Fortunatamente non si registrano feriti. A Firenze un fulmine ha colpito la statua in pietra in cima all’arco in piazza della Libertà, causando il distacco un pezzo della testa: nessun ulteriore ...

Maltempo Firenze : piogge intense a Tavarnelle val di Pesa e Barberino Val d’Elsa : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha ricevuto segnalazioni di piogge intense nei comuni di Tavarnelle val di Pesa e Barberino Val d’Elsa. “Alcune strade della zona sono allagate – sottolinea Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile – Invitiamo a guidare con la massima attenzione perché è stata registrata la presenza di detriti e ramaglie sulle ...

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : Maltempo funesta la superstrada : maltempo, Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: Ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Maltempo nel Pisano - cade cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Nessuna vettura è rimasta coinvolta nel crollo della segnaletica, avvenuto all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord

Maltempo a Firenze per Ferragosto - piogge e temporali : allerta arancione : piogge e temporali in tutta la Toscana per Ferragosto. Secondo le previsioni meteo da oggi pomeriggio, 14 agosto, sono in arrivo piogge e temporali.

Maltempo - caldo esplosivo scatena violenti temporali da Nord a Sud : nubifragi a Roma - Padova e Palermo - +36°C a Firenze - Ferrara e Foggia [LIVE] : 1/7 Palermo ...

Maltempo : 42 interventi dei Vigili del Fuoco a Firenze e provincia : A causa del Maltempo che ha colpito Firenze e la provincia nel pomeriggio di ieri, a partire dalle ore 18.50 i Vigili del Fuoco hanno effettuato 42 interventi nelle zone di Pontassieve, Calenzano, Sesto Fiorentino e, nel capoluogo, nelle di Bellariva, Cure e in centro. Hanno operato due squadre di Firenze Centrale, Firenze Ovest, Calenzano, Petrazzi (in supporto sul territorio di Firenze) e una squadra di Pistoia. Secondo quanto riferito dalla ...

Il Maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Maltempo Firenze : ripiantati gli alberi a 3 anni dal nubifragio : Si concluderà entro il prossimo autunno il lavoro di ricostruzione del patrimonio arboreo e del verde pubblico varato dal Comune di Firenze dopo il ‘downburst’ che colpì la zona sud della città il 1 agosto 2015, abbattendo con vento e forte pioggia 1400 alberi, e provocando la morte del 19enne Alessio Sabatini. Il parco Anconella-Albereta è stato completamente sistemato: grazie ad una donazione di Legacoop Toscana di 100 mila euro ...