Maltempo | esonda il fiume Seveso a Milano | livello salito di 2 | 5 metri in 25 minuti

Maltempo - forti temporali a Milano : esonda il fiume Seveso - sul posto una squadra di soccorso : Il Seveso è esondato alle 20.25 in via Valfurva, in zona Niguarda, a Milano, a causa dei forti temporali che si sono scatenati tra Milano e Paderno Dugnano. Ne dà notizia il comune di Milano, spiegando che il canale scolmatore non ha potuto assorbire le grandi quantità di acqua perché le piogge sono state molto forti a valle. Il livello del fiume è salito di 2,5 metri in 25 minuti. Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Locale, ...

Maltempo Sicilia : esonda torrente Sbardalasino nel Catanese - chiusa la SS228 : A causa delle forti piogge è esondato nel Catanese il torrente Sbardalasino: l’acqua ha invaso circa un km di strada (tra il km 7 e 8) della SS228 “Di Aidone”, bloccando provvisoriamente il traffico. Sul posto il personale dell’Anas, che ha attivato indicazioni per percorsi alternativi. L'articolo Maltempo Sicilia: esonda torrente Sbardalasino nel Catanese, chiusa la SS228 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Austria - esondano 4 fiumi dopo 2 giorni di pioggia intensa : devastanti alluvioni allagano case e strade [FOTO e VIDEO] :

Maltempo - esondato torrente nel Bellunese : invasa la strada in Cadore : ”Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di Pieve e Calalzo di Cadore nel ...

Maltempo : esondato torrente nel bellunese - invasa strada in Cadore : Belluno, 20 lug. (AdnKronos) - “Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottac

Maltempo - nel Trevigiano esonda fiume : 11.37 Forti disagi nel Trevigiano dopo il violentissimo temporale che si è abbattuto ieri sera sui comuni di Cornuda, Pederobba, Monfumo, Maser. I vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Cornuda (Treviso) per l'esondazione di acqua e fango del canale Rubianco e altre squadre stanno operando per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse allagate. Sono circa 40 le richieste d'intervento in corso nei tre comuni.

Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano : danni e disagi a Cornuda - Pederobba - Monfumo e Maser [VIDEO] : Ondata di Maltempo ieri sera nel Trevigiano: un violento temporale ha interessato i Comuni di Maser, Cornuda, Pederobba, Monfumo. I vigili del fuoco sono impegnati da oltre 12 ore nel Comune di Cornuda (Treviso) per l’esondazione del canale Rubianco. I pompieri stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse. Una quarantina le richieste d’intervento in ...

Pali caduti - tombini esondati e allagamenti a causa del Maltempo in provincia di Cuneo : Numerosi interventi dei vigili del fuoco dalle 21 di ieri sera , 12 luglio, , per i danni provocati dal maltempo e in parte dal forte vento. A Carrù, in Strada Calleri, a seguito del temporale sono ...

Maltempo Liguria : allagamenti e disagi nel Golfo del Tigullio - esonda torrente a Lavagna : Violento temporale questa mattina nel Golfo del Tigullio: segnalati numerosi allagamenti e disagi nel levante genovese. L’area più colpita è stata quella di Lavagna, dove è esondato il torrente Barassi, le cui acque hanno invaso gli scantinati. disagi e danni anche a Rapallo, Chiavari e Santa Margherita. L'articolo Maltempo Liguria: allagamenti e disagi nel Golfo del Tigullio, esonda torrente a Lavagna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : tromba d'aria nel milanese. Seveso esondato : Tetti scoperchiati, alberi caduti, strade allagate: il Maltempo al Nord sta causando molti danni, anche se, per fortuna, finora se ne registrano solo a cose e non anche a persone. In particolare nella notte scorsa c'è stata una violenta tromba d'aria nella zona di Pozzo d'Adda, nel milanese, che ha scoperchiato una palazzina e danneggiato anche altri tetti, facendo finire lamiere e calcinacci sulla strada e sulle auto in sosta. Sulle strade ...

Maltempo in Lombardia - esondazioni e trombe d'aria. FOTO : Maltempo in Lombardia, esondazioni e trombe d'aria. FOTO Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Trezzo d'Adda, a est di Milano: secondo le prime informazioni nessun ferito. Nella notte, in città, è esondato anche il fiume Seveso, poi tornato sotto la soglia di guardia intorno alle 6.15 - IL ...