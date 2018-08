Maltempo | Coldiretti Lazio | attivare le procedure per lo stato di calamità naturale

Coldiretti - via al controesodo spinto dal Maltempo : Vacanze finite per la maggior parte dei 21 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza ad agosto: 11,3 i giorni trascorsi, in media, lontano da casa

Maltempo - Coldiretti : SOS grandine in vendemmia - strage delle uve Primitivo : L’allarme Maltempo e grandine colpisce i vigneti dove le uve sono pronte per la raccolta o dove è appena iniziata la vendemmia, favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in relazione all’ondata di Maltempo prevista sull’Italia da nord a sud che rischia di creare problemi alle coltivazioni già colpite da eventi climatici avversi con oltre mezzo miliardo di danni all’agricoltura dall’inizio ...

Maltempo - Coldiretti : danni per mezzo Mld : 11.05 Ammontano a oltre mezzo miliardo i danni causati dagli eventi estremi del 2018, che ha registrato nubifragi, trombe d'aria, fulmini, bombe d'acqua, grandinate e siccità che hanno investito la Penisola a macchia di leopardo. E' quanto stima Coldiretti, che traccia un bilancio delle anomalie climatiche che hanno decimato raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi, allagato aziende e provocato frane, smottamenti e alluvioni. ...

