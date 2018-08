Maltempo | allagamenti a Palermo | “Denunceremo i responsabili

Maltempo Pietrasanta : allagamenti e disagi nella notte : Sottopassi allagati per alcune ore la notte scorsa e disagi per il forte temporale che in poche ore ha fatto cadere su Pietrasanta fino a 70 millimetri di pioggia in alcune zone. I fulmini hanno mandato in corto qualche semaforo tra i quali l’impianto di allarme del sottopasso n 115 dove un automobilista e’ rimasto bloccato ed e’ stato assistito dalla polizia di stato. Circa un’ora dopo il sottopasso era tornato agibile. ...

Maltempo Palermo : allagamenti a Lascari e a Campofelice di Roccella : Forte temporale nel Palermitano nella notte: registrati disagi per i residenti a Lascari e a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto sommerse dalla pioggia. Molti i sottopassi allagati L'articolo Maltempo Palermo: allagamenti a Lascari e a Campofelice di Roccella sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - allagamenti e disagi nel Vibonese : decine di interventi - evacuate 6 famiglie : A causa del Maltempo sono almeno una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Vibonese: piogge torrenziali hanno colpito la zona tra Parghelia e Tropea e successivamente il territorio tra Joppolo e Nicotera. I pompieri hanno lavorato tutta la notte: sono state tratte in salvo 6 persone rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni a Nicotera, ma sono stati anche numerosi gli interventi per allagamenti, ...

Maltempo Palermo - caos allagamenti dopo nubifragio/ Ultime notizie : strade come fiumi - intervengono i sub : Palermo, violento nubifragio: città allagata, è caos. Ultime notizie video, sindaco di Canicattì: "Non uscite di casa", Mondello bloccata da fiume d'acqua(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:40:00 GMT)

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e traffico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Maltempo Sardegna - 50 turisti bloccati in nuraghe/ Video - ultime notizie Barumini : allagamenti e treni in tilt : Maltempo Sardegna: 50 turisti bloccati in nuraghe e tratti in salvo da vigili del fuoco e carabinieri. allagamenti, danni e linee ferroviarie sospese a casa del nubifragio.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:44:00 GMT)

Previsioni meteo - temporali e nubifragi al Sud/ Ultime notizie Maltempo - rischio alluvioni-lampo e allagamenti : meteo, temporali e grandine in arrivo al nord. Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio? Nel fine settimane dovrebbe cambiare la tendenza climatica in Italia(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:40:00 GMT)

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Maltempo Napoli - violento temporale ad Acerra : danni - allagamenti e disagi : Violenta ondata di Maltempo nelle scorse ore ad Acerra: un temporale ha causato numerosi danni ad abitazioni private, allagamenti e disagi. Vento e pioggia hanno danneggiato la tensostruttura sportiva di via Manzoni, con la rimozione della tenda di copertura della struttura, e numerosi alberi sono caduti in diverse parti della città. Registrati allagamenti di alcune strade anche a Melito, Giugliano e Sant’Antimo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Puglia : temporali e allagamenti - vendemmia compromessa : “E’ un disastro: l’ultima ondata diMaltempo che ha flagellato la provincia di Taranto ha irreparabilmente compromesso la vendemmia e il raccolto delle olive in diverse zone”. E’ il grido d’allarme, in una nota, lanciato da Pietro De Padova, presidente Cia Due Mari (Taranto-Brindisi), che chiede alla Regione di attivarsi subito per la stima dei danni. Particolarmente colpiti, segnala la Cia Due Mari, i comuni ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo. L'articolo Maltempo Sicilia, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : statale chiusa per allagamenti : ANSA, - ORISTANO, 21 AGO - La strada statale 292 "Nord occidentale Sarda", che collega Oristano ad Alghero, è stata chiusa al traffico poco dopo le 17 per una serie di allagamenti che hanno ...

Maltempo Sardegna : statale chiusa per allagamenti : La strada statale 292 “Nord occidentale Sarda”, che collega Oristano ad Alghero, è stata chiusa al traffico poco dopo le 17 per una serie di allagamenti che hanno interessato il tratto di poco più di un chilometro tra lo svincolo del Rimedio e la frazione oristanese di Nuraxinieddu, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione del manto stradale. A far scattare il provvedimento sono state le conseguenze di un breve ma ...

Maltempo : allagamenti a Catania e provincia - salvati automobilisti : Un'ondata di Maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio ...