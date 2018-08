Maggioranza con opposizione inclusa

Diciotti - sbarcano i minori ed è scontro nella Maggioranza : "Salvini minaccia dimissioni" : Sono stati sbarcati nella notte i 29 minori a bordo. Duro scontro tra Fico e Salvini, che nonostante il pressing di Conte...

L’ipotesi Cdp per controllare la Maggioranza di Autostrade : L’intervento della Cdp per rilevare da Atlantia il controllo di Autostrade, anche lasciando in minoranza la holding dei Benetton. A spingere per questa soluzione sarebbero prevalentemente i Cinque Stelle e il premier Giuseppe Conte, anche se ancora la valutazione sulla sua fattibilità è ancora in una fase preliminare. ...

Umbertide - è scontro Maggioranza opposizione sulle scuole : Umbertide A Umbertide è disfida sulle scuole, con un battibecco tra maggioranza e opposizione relativamente al loro stato di salute. Inizia il Pd, stigmatizzando frasi dell'assessore Villarini: 'Caro ...

Beppe Grillo - "farmacie non vendano prodotti omeopatici"/ I farmacisti - "ne parli lui con la Maggioranza" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Caos vaccini come grimaldello per la Maggioranza. Il Pd lancia la sfida : 'Toma sta con FI o no?' : Esplicitano i motivi di "un'azione politica e giuridica" durante una conferenza stampa convocata questa mattina a palazzo D'Aimmo. Nelle stesse ore sul Corriere della Sera la ministra della Salute ...

L'amministrazione Piccitto ha lasciato i conti in ordine. Lo 'certifica' la nuova Maggioranza : Pure in seguito alla seduta del Consiglio comunale di ieri, in cui è stato approvato il rendiconto 2017, possiamo affermare che ha preso il via una nuova stagione politica che punta a dare risposte ...

Tria indica la strada del rilancio. Oggi vertice di Maggioranza su politiche economiche : Il primo è il rallentamento dell'economia. Una maggiore incertezza sul futuro allarga i differenziali perché spinge gli investitori su titoli più sicuri. Non mi risulta però che ora ci sia una fuga ...

Stan Kroenke - proprietario di Maggioranza dell’Arsenal - ha fatto un’offerta per il controllo di tutte le quote societarie : L’imprenditore statunitense Stan Kroenke, già proprietario della maggioranza della squadra di calcio inglese dell’Arsenal, ha fatto un’offerta per il controllo di tutte le quote societarie, comprese quelle di proprietà dell’imprenditore russo di origini uzbeke Alisher Usmanov. Kroenke possiede il 67.09 per cento The post Stan Kroenke, proprietario di maggioranza dell’Arsenal, ha fatto un’offerta per il ...

Barletta - il sindaco verso le dimissioni : dissidi con la Maggioranza a 2 mesi dall'elezione : ... nonostante l'accordo di massima raggiunto nei giorni precedenti sul nome di Antonello Damato , Iniziativa democratica, al posto di Sabino Dicataldo , Buona politica, , indicato da alcune settimane ...

Scuola - “le graduatorie ad esaurimento riaprono” - anzi no. Errore del relatore della Lega : Maggioranza vota al contrario : Le graduatorie ad esaurimento riaprono. No scusate, si è trattato di un Errore. anzi, di una distrazione della maggioranza o meglio del relatore Stefano Borghesi (Lega) e del rappresentante del Governo, il sottosegretario Maurizio Fugatti, che al momento di esprimere il parere su un emendamento a prima firma Loredana De Petris di Leu, devono aver avuto una défaillance. A sistemare il tutto ci ha pensato un altro senatore del Carroccio, Mario ...

Urbanistica - Bisonni in consiglio vota sì ma si smarca dalla Maggioranza 'Adesso basta con le varianti' : Ho spiegato allora che non devo risolvere io il problema dell'abusivismo commerciale ma che è compito della politica supportare i commercianti onesti. la mia proposta andava in questo senso'. ...

Dl Dignità - governo e Maggioranza votano contro la reintroduzione dell’articolo 18 : Solo tredici voti a favore, quelli di Leu, 317 contrari e 191 astenuti per la reintroduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Esito scontato e altrettanto scontata polemica intorno al voto sull’emendamento al decreto Dignità proposto da Liberi e Uguali. Se i parlamentari di Leu parlano di occasione persa, le parole grosse volano tra Pd e 5 stelle. I democratici rinfacciano ai pentastellati di avere di fatto confermato ...

Cda Rai nomina Marcello Foa presidente a Maggioranza/ Domani voto Commissione Vigilanza : FI-Pd contro Salvini : Nomine Rai, Domani voto in Commissione Vigilanza: Meloni, "sì a Marcello Foa presidente". Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Razzismo - fronda anti-Salvini nel M5s/ Di Maio sta con il ministro dell'Interno - Maggioranza in bilico? : Razzismo, fronda anti-Salvini nel M5s: Luigi Di Maio sta con il ministro dell'Interno, ma diversi esponenti pentastellati no, a partire da Roberto Fico(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:20:00 GMT)