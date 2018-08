Maddalena Corvaglia | hot sull' isola di Ischia con il nuovo amore

esce allo scoperto su Instagram, dove annuncia ufficialmente il suo fidanzamento con l’immobiliarista Alessandro Viani dopo la fine del matrimonio con Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi). Della relazione fra i due si sospettava da tempo, ma l’ex velina di Striscia la Notizia non aveva mai pubblicato nessunacon il suo nuovo amore. Ladurante l’anno vive negli Stati Uniti, in ...

: Dopo che è finito l’con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi con cui è stata sposata per sei anni (dal 2011 al 2017),ha ufficializzato su Instagram il suocon Alessandro Viani, immobiliarista: e lo ha fatto con una bella foto in cui i due sono abbracciati, e la frase «All you need is love». Tanti i commenti sotto il post, dei fans che si dichiarano contenti per lei: e a uno di loro,...