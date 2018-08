‘Ma levati | brutto s…’ | quell’insulto a un venditore di rose mi ha fatto riflettere

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 agosto 2018) Sono riconoscente ai vari commentatori dei miei due precedenti post sul razzismo (Una storia di ordinario razzismo e Anticorpi per il razzismo) perché mi spingono a fare qualche precisazione. Con la parola “razzismo” non intendo letteralmente un presunto senso di superiorità di una “razza” su un’altra, ma – in senso più ampio – un’insoddisfazione diffusa, in una nazione o in parte di essa, che genera un pregiudizio collettivo che ha la funzione psicologica e sociale di spostare i motivi del malessere verso un capro espiatorio erroneamente vissuto come il vero nemico. Non parlo dunque di una situazione specifica, ma di una potenziale disposizione del genere umano, che – come diceva anche il presidente della Cei Gualtiero Bassetti – se le acque diventano tempestose, può farci precipitare nei gorghi del razzismo e farci contribuire (attivamente o passivamente) a ...