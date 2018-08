M5S | Salvini-Orban non è istituzionale

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. E la sinistra si mobilita : A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di ...

MIGRANTI - VERTICE UE A BRUXELLES : FUMATA NERA/ Ultime notizie - M5S prende distanze da summit Salvini-Orban : MIGRANTI, VERTICE UE: FUMATA NERA su ricollocazione. Ultime notizie BRUXELLES, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. ?E la sinistra si mobilita : Salvini incontra Orban e i Cinque stelle prendono le distanze dall'alleato. A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di Budapest e il vicepremier leghista si terrà martedì in prefettura a Milano. "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban - scrivono in una nota i capigruppo M5S di Camera e ...

Salvini-Orban si vedono a Milano - M5S : “Non è un incontro istituzionale o governativo ma solo politico” : Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di Milano. “Va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e ...

M5S : incontro Salvini-Orban? Bloccare fondi anche a Ungheria : Roma, 25 ago., askanews, - 'L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban di martedì prossimo va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo'.

M5S prende le distanze da Salvini-Orban : "Incontro politico - non istituzionale" : Arriva una prima presa di distanza dei 5 Stelle dal vertice di Milano fra Matteo Salvini e Viktor Orban. "L'incontro va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo" precisano in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli."I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti e tutti quelli che nemmeno si degnano di rispondere alla richiesta d'aiuto ...

Diciotti - Gallo - M5S - : linea Salvini non funziona - alimenta odio : Roma, 25 ago., askanews, - 'La linea di Salvini non sta funzionando. Serve a mostrare i muscoli, secondo alcuni, alimenta rancori ed odio, secondo tanti altri come me, oltre a non essere degno sotto ...

Diciotti - M5S diviso. Vince linea Di Maio-Salvini - De Falco e Fico contrari : Di Maio senz'altro è in buona fede e vorrà stemperare una vicenda che per nulla al mondo deve dividere la macchina pentastellata, ma le parole hanno un peso e la forma pure. Se il presidente della ...

Diciotti - da Ue nessuna soluzione : da M5S primi distinguo contro la linea Salvini : Dopo che lo scontro con Fico lo ha costretto a sbarcare i minori, il ministro dell'Interno non ha consentito a far scendere...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

Sondaggi Politici/ Fiducia Governo Lega-M5S - Salvini batte Conte e Di Maio : ecco perché : Sondaggi Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Salvini è disposto a "grillizzarsi" pur di far durare il suo governo con il M5S : L'analisi di Augusto Minzolini su come il leader della Lega stia puntando tutto sul matrimonio d'interesse e populista con i pentastellati

"Il popolo italiano è con Salvini Lega-M5S un esempio in Europa" : "Matteo Salvini sta esprimendo sul tema dell'immigrazione una visione e una linea politica che ha il sostegno di una grande fetta di italiani". Nigel Farage, ex numero uno dello Ukip e leader della Brexit, intervistato da Affaritaliani.it, commenta... Segui su affaritaliani.it

