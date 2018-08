M5S | incontro Salvini-Orban? Bloccare fondi anche a Ungheria

Salvini-Orban si vedono a Milano - M5S : “Non è un incontro istituzionale o governativo ma solo politico” : Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di Milano. “Va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e ...

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5S : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

M5S : oggi incontro Grillo-Di Maio : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Dopo aver visto il presidente della Camera Roberto Fico, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a fine giornata, a quanto si apprende, Beppe Grillo vedrà anche Luigi Di Maio. L'articolo M5S: oggi incontro Grillo-Di Maio sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - il sottosegretario M5S Gaetti vede delegazione Free Vax al Viminale : “Solo un incontro privato” : “Se ho ricevuto i Free Vax al Viminale? E’ stato un incontro privato con amici e colleghi che conosco da 15 anni”. Il sottosegretario M5s e medico Luigi Gaetti, insieme alla senatrice grillina Enza Blundo, ha confermato a ilfattoquotidiano.it di aver ricevuto nel suo ufficio al ministero dell’Interno il gruppo di attivisti contrari all’obbligatorietà vaccinale. Tra loro anche Dario Miedico, medico radiato ...