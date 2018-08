M5s | Giunta incapace | dal caso Moggi al cinema sotto le torri

De Vito (M5s) : Giunta rispetti aula - garantire tempi approvazione atti : Roma – “Esprimo grande soddisfazione per l’enorme lavoro svolto da giovedi’ a ieri, anche in notturna, da parte dell’Assemblea capitolina, lavoro che ha portato all’approvazione della delibera per la gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio scolastico integrato (dopo anni di proroghe), nella serata del 31, e alla approvazione della manovra di assestamento del bilancio nella giornata di ieri, ...