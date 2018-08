Lucas Leiva | ' Ronaldo? La Juve non è solo lui Senza di lui'

calciomercato

: #JuveLazio La #Lazio con il solito 3-5-1-1 di Simone Inzaghi, senza sorprese. Tornano Lucas Leiva e Lulic. Wallace… - ricardorubio44 : #JuveLazio La #Lazio con il solito 3-5-1-1 di Simone Inzaghi, senza sorprese. Tornano Lucas Leiva e Lulic. Wallace… - Stex1897 : RT @TUTTOJUVE_COM: LUCAS LEIVA A SKY: 'La Juve ha vinto 7 Scudetti senza Ronaldo, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra' - vola_lazio : Lazio, Lucas Leiva: 'A Torino per i tre punti' -

(Di sabato 25 agosto 2018), centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lantus: 'Abbiamo perso una partita importante in casa contro una grande squadra come il Napoli. Adesso vogliamo prenderci i primi tre punti, è importante. Ma non ...