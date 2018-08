Lo sfogo degli ex ispettori del Mit sul Ponte Ferrazza | Contro di me un

Lo sfogo degli ispettori del Mit sul Ponte. Ferrazza : "Contro di me un impeachment". Brencich : "Non potevamo chiuderlo" : Uno sfogo sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. Roberto Ferrazza è ormai l'ex capo della Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rimosso dall'incarico e poi accusato di avere avuto, in qualità di Provveditore delle opere pubbliche in Liguria, poteri di limitare il traffico lungo il viadotto."Solo una constatazione: fino all'altro giorno la questione maggiore era l'impeachment di Trump. ...

Instagram elimina la loro foto "hot " in doccia - lo sfogo sui social : "Censurato il nostro scatto artistico ma le volgarità degli altri sono consentite" : Rabbia e indignazione. L'attore Claudio Santamaria e la moglie, la giornalista ed ex candidata del Partito Democratico Francesca Barra, si sono scagliati duramente contro il social network Instagram per la cancellazione di una loro foto dalla loro bacheca. Lo scatto riprende la coppia in doccia, in un romantico abbraccio velato da un vetro opaco. Nessuna nudità in evidenza, nulla di scandaloso. Eppure il social network ha eliminato la ...