Lo Cicero alla Prova del cuoco - Anzaldi - Pd - : «La Rai intervenga : è noto per uscite omofobe» : 'Perché la Rai ha assunto per ' La Prova del cuoco ' un esterno come Andrea Lo Cicero , assessore mancato del Movimento 5 stelle e noto per alcune uscite giudicate omofobe e razziste? Quanto costerà ...