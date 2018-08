“Lo abbiamo denunciato!” Ahia | guai per Matteo Salvini Lo hanno fatto davvero Il motivo

caffeinamagazine

(Di sabato 25 agosto 2018) ”denunciato il ministro dell’Internoper istigazione all’odio razziale (art. 604 bis, I comma, già legge Mancino)” con l’aggravante di averlo”violando i doveri inerenti alla pubblica funzione di Ministro della Repubblica”. Lo scrive in un post su Facebook, Luigi Calesso, uno dei firmatari della denuncia, presentata ieri alla Procura della Repubblica di Treviso. I firmatari fanno riferimento a varie affermazioni diriportate dalla stampa: “Gli immigrati che campeggiano qui a pranzo e cena sono evidentemente troppi”; “Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare”; “Gli immigratimangiato abbondantemente alle spalle degli altri per troppo tempo”. ( dopo la ...