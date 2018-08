LIVE F1 | Qualifiche GP Belgio 2018 in DIRETTA | programma | orario d’inizio e tv Come

oasport

(Di sabato 25 agosto 2018) Alle ore 15.00 di sabato 25 agosto scatteranno ledel GP del, tappa del Mondiale F1. Giornata importantissima sul tracciato di Spa, si preannuncia grande battaglia per la conquista della pole position in un turno particolarmente acceso e sulla carta molto equilibrato in cui può succedere di tutto. Si definisce la griglia di partenza e scattare davanti sarà fondamentale per puntare al successo nella gara di domenica, un appuntamento determinante in ottica campionato: Lewis Hamilton ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e cerca l’allungo ma il tedesco non molla la presa e vuole ricucire lo strappo prima della gara di Monza insettimana prossima. La Ferrari ha dimostrato un ottimo passo gara nelle prove libere e ha dimostrato di poter dire la sua sul giro secco, le Rosse vogliono mettere le Mercedes in scacco matto approfittando anche della ...