huffingtonpost

: L'isola ecologista francese si oppone a McDonald's, ma una sentenza potrebbe imporre l'apertura di un ristorante - HuffPostItalia : L'isola ecologista francese si oppone a McDonald's, ma una sentenza potrebbe imporre l'apertura di un ristorante -

(Di sabato 25 agosto 2018) A settembre si saprà se Ile d'Olèron, l'sulla costa atlanticache ha scommesso su sviluppo sostenibile, cibo organico e riduzione dei rifiuti, avrà vinto la sua battaglia contro l'apertura di un's sul suo territorio.Ile d'Olèron, seconda maggioredopo la Corsica, è una popolare meta turistica, dove la popolazione passa dai 22 mila abitanti in inverno, agli oltre 300 mila in agosto.Settembresegnare la fine di quattro anni di battaglia legale contro il gigante americano dei fast food condotta dal sindaco della cittadina di Dolus-d'Olèron, Grègory Gendre. Ex attivista di Greenpeace, Gendre ha rifiutato di concedere i permessi a's drive nel 2014. Lo scorso autunno, un tribunale a Poitiers ha stabilito che la sua posizione non ha basi legali e ha imposto al Comune di rilasciare i ...