Ligue 1 | Psg-Angers 3-1 | è festa con Cavani | Mbappé e Neymar

Ligue 1 - PSG-Angers 3-1 : Buffon resta in panchina : TORINO - Al Parco dei Principi , il Paris Saint-Germain prosegue la propria marcia trionfale superando 3-1 l' Angers che, in maniera diametralmente opposta, non riesce a smuovere la propria classifica.

Probabili Formazioni Psg-Angers - Ligue 1 25-08-2018 : É ormai cominciata l’avventura della Ligue 1, e le emozioni sono già tantissime. I campioni in carica del PSG cercheranno di aumentare il loro vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1 (L1), incontrando un Angers in difficoltà che non ha vinto neanche un punto nelle prime due partite. Dopo due partite giocate e due vittorie consecutive, il PSG si posiziona in testa alla Ligue 1 meglio anche di Nîmes, Dijon e Reims per via ...

Ligue1 : apre il Lione - Psg ospita Angers : Tutto facile per il Psg, a punteggio pieno mentre le sue avversarie arrancano, e che si dovrebbe sbarazzare dell'Angers reduce da due ko. Curiosita' per la tenuta delle tre altre leader momentanee ...

Ligue 1 - PSG : prime panchine per Buffon. Areola titolare contro Angers e Nimes : Da quando è arrivato a Parigi, Gianluigi Buffon è stato praticamente sempre schierato titolare. La nuova sfida in Ligue 1 è cominciata piuttosto bene per l'ex portiere della Juventus che con la sua ...

Ligue 1 - Psg : Tuchel mette Buffon in panchina : Per le prossime due gare l'ex bianconero non partirà da titolare. Tuchel: 'Giocherà Areola. Poi Vedremo'

Fifa 19 gameplay PSG vs Monaco : confermata la grafica ufficiale della Ligue 1 : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19 Questa volta è il turno del video realizzato dal francese FatMat91HD che ci mostra un match di Ligue 1 fra PSG e […] L'articolo Fifa 19 gameplay PSG vs Monaco: confermata la grafica ufficiale della Ligue 1 proviene da I Migliori di Fifa.

Ligue 1 - Psg : il gol di Mbappé contro il Guingamp uguale a quello di Ronaldinho 15 anni fa : In campo nella squadra della capitale francese gioca Ronaldinho ed è proprio il brasiliano, ai tempi campione del mondo in carica con la Seleçao, a sbloccare il risultato dopo 20 minuti. Il Gaucho ...

Ligue1 - Buffon si esalta e Neymar la chiude : Psg piega il Guingamp - : ... in avvio di ripresa entra Kylian Mbappe' e il Psg cambia volto: 3-1 a Guingamp, Neymar si guadagna e trasforma il rigore dell'1-1, quindi sale in cattedra il campione del mondo, che tra l'82' e il ...

Ligue 1 - Guingamp Psg 1-3 : miracolo Buffon e Neymar-Mbappé rimontano il gol di Roux : Che Buffon e che Psg! I parigini si dimostrano una grande squadra, rimontando un ottimo Guingamp nel secondo tempo di una partita giocata molto bene dai padroni di casa, bravi nel primo tempo ad ...

Il PSG di Tuchel in Ligue 1 : Allenare il Paris Saint Germain nei prossimi anni è una delle cose più semplici e affascinanti, ma allo stesso tempo complesse e rischiose del mondo del calcio. La parte semplice deriva dal fatto che, come i Mondiali hanno dimostrato, le traiettorie tramontanti di Cristiano Ronaldo e Messi , saranno ancora al top, ma non al livello di questi ...

Probabili Formazioni Guingamp-Psg - Ligue 1 giornata 2 18-08-2018 : Dopo la vittoria nell’esordio di Ligue 1 contro il Caen per 3-0, il Paris Saint Germain si appresta ad affrontare il Guingamp. Partita sulla carta abbastanza semplice per gli uomini di Touchel, che dovrà fare a meno di Cavani e Verratti per dei problemi fisici. Il Guingamp nell’esordio di campionato è uscita sconfitta per 2-1 contro il St.Etienne, la squadra è sembrata lenta e statica, con una manovra molto elaborata che non ...

Video/ Psg Caen - 3-0 - : highlights e gol della partita - Ligue 1 - : Video Psg Caen , 3-0, : highlights, gol della partita valida per la prima giornata di Ligue 1, esordio vittorioso per Buffon con il Paris Saint Germain.

Ligue1 : prima vittoria per il Psg - porta inviolata per Buffon : Al Parco dei Principi la squadra di Tuchel supera il Caen con Neymar, Rabiot e Weah. Bene anche Lione e Strasburgo