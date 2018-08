L' Europa ci chiude le porte | i migranti restano in Italia

Borse - Piazza Affari chiude in rialzo e svetta in Europa : Seduta in rialzo per la Borsa milanese che fa meglio degli altri listini europei , anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il Def. Più in generale, i ...

Piazza Affari chiude in denaro e svetta in Europa : Ottima giornata per la Borsa milanese che fa meglio degli altri listini europei , anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il DEF . Più in generale, i ...

Borsa Europa chiude fiacca - Londra -0 - 3% : ANSA, - MILANO, 13 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo: Francoforte ha concluso la seduta in ribasso dello 0,53% e Londra dello 0,33%, mentre Parigi ha segnato una limatura ...

Borsa Europa chiude in rosso : MILANO, 10 AGO - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, appesantite dal 'caso Turchia'. Milano è stata la peggiore e ha terminato le contrattazioni in calo del 2,51% a 21.090 punti. Male ...

Borsa Europa chiude fiacca - Londra -0 - 4% : ANSA, - MILANO, 9 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente senza grandi spunti: Londra ha chiuso in calo dello 0,4%, Parigi piatta, +0,01%,, mentre Francoforte ha segnato un rialzo finale dello 0,...

Borsa Europa chiude piatta con Londra : ANSA, - MILANO, 6 AGO - Mercati del Vecchio continente senza spunti: Francoforte ha concluso la seduta in calo dello 0,08%, Parigi dello 0,03% mentre Londra ha segnato in rialzo finale dello 0,07%. 6 ...

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Borsa - Milano maglia nera in Europa -1 - 91% spread chiude a 230 : Roma, 1 ago., askanews, - Milano maglia nera tra le Borse europee, con un pesante meno 1,91 per cento dell'indice Ftse-Mib a conclusione degli scambi e una accelerazione delle perdite sul finale. Nel ...

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -0 - 3% : ANSA, - MILANO, 23 LUG - Seduta debole per le piazze azionarie in Europa. Londra ha chiuso in calo dello 0,3%, Parigi dello 0,37%, Francoforte ha contenuto il calo allo 0,10 per cento. Madrid ha ...

Borsa : Europa chiude in rialzo dopo Fed : MILANO, 17 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una seduta all'insegna dell'incertezza. A spingere i listini in terreno positivo è stato il cambio di direzione di Wall Street dopo le ...

Borsa : Europa chiude positiva : Chiusura positiva per le principali borse europee. Milano guadagna lo 0,71% , Francoforte archivia le contrattazioni con un progresso dello 0,80%, a Londra il Ftse 100 registra un + 0,34%, mentre ...

Borsa : Europa chiude in rialzo dopo Fed : ANSA, - MILANO, 17 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una seduta all'insegna dell'incertezza. A spingere i listini in terreno positivo è stato il cambio di direzione di Wall Street dopo le ...