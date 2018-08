L' esordio di Ronaldo allo Stadium | mentre il Milan ritrova Ancelotti

Juventus - è l'esordio di Ronaldo allo Stadium : ma in quale posizione? : Contro la Lazio il portoghese guiderà nuovamente l'attacco bianconero. CR7 però potrebbe essere schierato largo a sinistra, come successo nella ripresa della gara con il Chievo

Tutti i record di Cristiano Ronaldo in un cartellone pubblicitario : la Nike omaggia CR7 all’esordio allo Stadium! : L’omaggio della Nike a Cristiano Ronaldo, lo sponsor ufficiale di CR7 ricorda al portoghese la sua infinita sfilza di record con un cartellone in piazza San Carlo prima dell’esordio all’Allianz Stadium Un cartellone formato gigante è apparso in Piazza San Carlo ieri. Il mega poster è dedicato a Cristiano Ronaldo ed è un elenco (molto lungo) dei suoi record. Il campione della Juventus viene omaggiato così dalla Nike, suo ...

Ascolti TV | Sabato 18 agosto 2018. I Funerali di Stato al 24.3% su Rai1 - al 7.9% su Canale 5. In 1 - 3 mln per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A (11.9%) : I Funerali di Stato Nella giornata di ieri di lutto nazionale, caratterizzata dall’assenza di spot sulle reti Rai e Mediaset, in prima serata su Rai1 il film Qualcosa di Buono ha conquiStato 2.027.000 spettatori pari al 13.4% di share. A seguire – dalle 22.09 alle 23.20 - Petrolio ha interessato 927.000 spettatori pari al 6.9%. Su Canale 5 Inga Lindstorm – La casa sul lago ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari ...

Juventus - l'esordio di Cristiano Ronaldo visto dal mondo : la rassegna stampa : Dal Real Madrid alla Juventus, dalla Spagna all'Italia: Ronaldo è pronto a conquistare un mondo che calcisticamente non ha mai conosciuto. E la prima pagina di Marca parte proprio da questo concetto: ...

Cristiano Ronaldo - esordio a secco ma felice : l’esultanza social fa il pieno di like [FOTO] : Cristiano Ronaldo esulta su Twitter dopo il successo all’esordio con la maglia della Juventus: il fuoriclasse portoghese fa il pieno di like Tanta attesa per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A, una buona partita del complesso ma niente gol. Quelli arriveranno, è una certezza, ma ciò che conta è che siano arrivati i primi 3 punti della stagione. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato sui social il suo primo successo con ...

Cristiano Ronaldo - tutti i video dell'esordio con la Juve : Forse non se lo era immaginato così complicato, ma alla fine il debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A è stato vittorioso. Il gol di Federico Bernardeschi nel recupero è riuscito a completare una ...

Juventus brutta e deludente - successo immeritato all’esordio : così Cristiano Ronaldo non basta - il Chievo è commovente [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Chievo-Juventus - tutte le FOTO dell’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A : La prima di campionato tra Chievo e Juventus ha un solo grande protagonista: Cristiano Ronaldo! La prima partita del campionato 2018/2019 è anche il primo match di Serie A di Cristiano Ronaldo. Le immagini della sfida tra il Chievo e la Juventus in scena allo Stadio Bentegodi riprendono il portoghese in azione con la maglia bianconera. Scorri la gallery per guardare tutte le FOTO. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo ...

CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video - prima in Serie A di CR7 : il giorno più atteso - esordio con gol? : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:20:00 GMT)

Pelè “si scomoda” per Cristiano Ronaldo - gli auguri a CR7 all’esordio in Serie A svelano un retroscena clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus “Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juve. Se le cose fossero andate diversamente forse anch’io avrei giocato per la Vecchia Signora. Una volta a cena, nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un ...

Serie A al via - Ronaldo all’esordio tra polemiche (per Genova) ed entusiasmo. Ma il resto del calcio italiano è fermo : La Serie A riparte, tra le polemiche per il mancato rinvio dopo la strage di Genova e l’entusiasmo per un campionato che, spinto dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sente pronto a rivivere i fasti del passato, almeno nelle intenzioni. Nel frattempo tutto il resto del calcio italiano è fermo. La Serie B comincia a 19 squadre invece che 22, con i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana che attendono una risposta il 7 settembre e potrebbero ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

Grande attesa per l’esordio in campionato di Ronaldo : Saranno impiegate anche unità anti-terrorismo, in funzione preventiva, in occasione del match di sabato 18 a Verona, debutto in serie A di Cristiano Ronaldo, nell’anticipo Chievo-Juventus. Lo ha deciso la Prefettura di Verona, spiegando che si tratta di una misura mai assunta prima per una partita al Bentegodi, dettata dalla particolare rilevanza dell’evento sportivo, che con la presenza di CR7 ha assunto visibilità mondiale. ...