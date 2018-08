Lecce - casa vacanze era un inganno - turisti ospitati dai cittadini : 'Grazie di tutto' : Un intero paese al servizio di due semplici turisti. Questo è il curioso e pregevole episodio che si è verificato in Salento, precisamente ad Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, dove i cittadini del paese intero hanno deciso di mobilitarsi per contribuire a far trascorrere nel migliore dei modi le vacanze a due turisti toscani, nonostante la disavventura capitatagli per mano di alcuni truffatori. I due, infatti, Laura e Gianluca, ...

'A piede libero' : lo spettacolo teatrale a Casarano Eventi a Lecce : ... piantando fiori nelle aiuole, ridipingendo o decorando panchine o muri, creando installazioni decorative, ecc., , secondo un calendario di Eventi di lettura, laboratori e spettacoli. La Soffitta ...

Lecce - turisti truffati su casa-vacanza : il Salento li adotta/ “Avete un mare bello - ma il cuore di più!” : Lecce, turisti truffati su casa-vacanza: il Salento li adotta. L'incredibile avventura vissuta da una giovane coppia toscana e l'inaspettato lieto fine.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:29:00 GMT)

Lecce - nega casa a coppia gay : 'Affitto solo a famiglie normali' : Mi spiace, ma io affitto solo alle famiglie normali, non ai gay. E' questa la motivazione, assurda, utilizzata dal proprietario di un immobile in affitto a casarano, comune salentino in provincia di Lecce. L'uomo aveva trovato tramite un'agenzia immobiliare locale due inquilini, ma una volta appreso che si trattava di una coppia omosessuale non ha voluto consegnare le chiavi dell'appartamento. E pazienza se i due ragazzi avevano gia' versato i ...

Lecce - uccisa a coltellate in casa. Il marito in un biglietto : “Sono stato io” : Una donna sordo-muta di 57 anni è stata uccisa nella propria abitazione e il marito Michele Spagnuolo, anch’egli muto, ha annunciato in un biglietto davanti alla caserma dei carabinieri: “Sono stato io”. La coppia si stava separando e l’uomo aveva annunciato le proprie intenzioni tramite un video-messaggio inviato domenica ad un’amica. L’omicidio – secondo la ricostruzione degli inquirenti – è avvenuto dopo ...