Le vite spezzate di Carlo e Valentina

Speranza : "Da gennaio 400 vite spezzate sul lavoro. Una strage - ma il governo non se ne occupa" : Mentre le cronache politiche si concentrano sul caso Diciotti, Roberto Speranza prova a riportare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro: "400 vite umane spezzate sul lavoro da inizio dell'anno. Quattrocento. È una vera e propria strage".Una strage che per il coordinatore di Articolo 1 "dovrebbe essere la priorità assoluta per qualsiasi governo. Invece Salvini & C non se ne occupano. Sono impegnati in queste ore a ...

Famiglie - ragazzi e lavoratori. Quelle vite spezzate sul ponte : E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotte, e non torniamo più". La strofa di Paolo Conte, 43 anni dopo, suona come un tetro presagio. Genova stavolta ne ha inghiottiti a decine. Trentotto su trentanove hanno un nome, sono stati identificati nella camera mortuaria dell'ospedale San Martino da parenti e amici che domani mattina alle daranno loro l'ultimo addio: saranno funerali di Stato, nel padiglione Jean Nouvel della ...

Il piccolo Samuele e le altre vite spezzate sulla via del mare : ecco chi sono le 39 vittime accertate : Nell’utilitaria scura precipitata sui binari della ferrovia di Fegino in mezzo ai bagagli, i poliziotti delle volanti trovano l’ombrellone da spiaggia avvolto nel cellophane, il secchiello e la paletta. C’è pure un telefonino sul cruscotto che squilla all’impazzata. «Mamma», è la scritta che appare sul display. Dall’altra parte del filo c’è una non...

vite spezzate dal crollo del ponte - ci sono anche due intere famiglie : il drammatico elenco : Decine di Vite spezzate, persone che si conoscevano, ma che hanno avuto loro malgrado qualcosa in comune l'uno con l'altro: aver percorso un tratto del ponte Morandi proprio nel momento in cui questo ...

