“Le condizioni di Niki Lauda? Serve tempo | operazione incredibilmente complessa”

F1 - Todt mette le cose in chiaro : “Le condizioni di Michael Schumacher? Bisogna lasciarlo vivere in pace” : Il presidente della FIA è tornato a parlare di Michael Schumacher, chiedendo rispetto per la sua privacy Michael Schumacher continua a lottare per la vita, provando a riprendersi tutto quello che l’incidente di Meribel gli ha tolto. Una vita al massimo, cambiata radicalmente da un sasso messosi sulla sua strada durante una discesa con gli sci. Foto Lapresse Da quel momento in poi, le notizie sulle sue condizioni di salute sono state ...